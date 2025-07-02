Зеленський позбавив громадянства митрополита Онуфрія: в СБУ оприлюднили причину

З'ясувалося, що митрополит десятиліттями обманював усіх щодо свого громадянства.

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Чому припинено громадянство України Ореста Березовського / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, t.me/V_Zelenskiy_official

Що повідомили в СБУ:

Зеленський позбавив митрополита Онуфрія громадянства

Онуфрій роками приховував наявність громадянства РФ

Березовський продовжував підтримувати контакт з москвоською патріархією

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про припинення українського громадянства Ореста Березовського, який більш відомий як діяч УПЦ МП Онуфрій.

Про це повідомили в СБУ. З'ясувалося, що митрополит добровільно отримав громадянство країни-агресорки Росії ще у 2002 році і приховував це від уповноважених органів влади дотепер, користуючись статусом громадянина України.

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"За наявною в Службі безпеки України інформацією, Березовський (Онуфрій) підтримує звʼязок з московською патріархією та свідомо протидіяв отриманню канонічної незалежності української церкви від московської патріархії, представники якої відкрито підтримують російську агресію проти України. Попри повномасштабне вторгнення, Березовський (Онуфрій) фактично продовжує підтримувати політику РПЦ та її керівництва, зокрема патріарха Кирила (Гундяєва)", - йдеться у повідомленні.

В СБУ нагадали, що саме Гундяєв благословив збройну агресію російських військ та проводить пропагандистську політику виправдовування і підбурення до геноциду українського народу.

"Служба безпеки України продовжує необхідні дії для захисту Української держави та суспільства від будь-яких агресивних проявів Росії", - додали у відомстві.

УПЦ МП в Україні - останні новини по темі

Нагадаємо, Главред писав, що президент Володимир Зеленський підписав закон щодо заборони діяльності афілійованих з Москвою церков. Як неодноразово писали ЗМІ, ідеться, зокрема, про заборону УПЦ Московського патріархату.

У 2024 році розгорівся скандал через те, що священик УПЦ МП Віталій Лашта вдарив кулаком в обличчя жительку села Волошки Ковельського району Волинської області Вікторію Дідух, рідний брат якої загинув на війні.

Напередодні також найбільший православних храм України у Черкасах перейшов до ПЦУ після багаторічного управління московського патріархату. Проте не обійшлося без провокацій зі сторони представників УПЦ МП.

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