На дорогах проводять перевірки: за що водіїв можуть оштрафувати на 34 тисячі

Інспектори почали виписувати величезні штрафи за порушення 164 статті.

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У Львові оштрафували "нелегальних перевізників" / Колаж: Главред, фото: t.me/ukrtransbezpeka

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За що почали штрафувати водіїв

Який мінімальний розмір штрафу може призначити суд

Українські водії можуть отримати великий штраф за надання послуг перевезення пасажирів без одержання ліцензії, передбаченої п.24 ст. 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

Як повідомили у ДСБТ-Укртрансбезпека, такі випадки вже сталися у Львові під час перевірки інспекторів Відділу державного нагляду. У місті виявили одразу чотирьох водіїв без необхідних документів.

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"На власників зазначених транспортних засобів інспектори Укртрансбезпеки склали протокол за ч. 1, ст. 164 КУпАП відповідальність за якою визначить суд - від 17 000 до 34 000 грн", - йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що перевізникам краще не вдаватися до спроб порушення законодавства, натомість - краще вести свою господарську діяльність доброчесно.

Штрафи для водіїв в Україні - останні новини

Раніше Главред писав, що в Україні є багато автомобілів, які привезені із США. Але вони мають одну спільну проблему, через яку можна отримати штраф – колір показчиків повороту.

Напередодні стало відомо, що водіям в Україні варто бути уважними не лише до власної безпеки, а й до поведінки пасажирів у салоні. За порушення правил використання ременів безпеки штраф можуть накласти саме на кермувальника, навіть якщо провинився пасажир.

Нагадаємо, народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що в Україні посилили покарання за одне з найчастіших порушень правил дорожнього руху. Це стосується паркування на місцях, призначених для осіб з інвалідністю.

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Про джерело: Державна служба України з безпеки на транспорті Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) — центральний орган виконавчої влади України, утворений 10 вересня 2014 р. Постановою Кабінету Міністрів № 442 шляхом злиття Державної інспекції з безпеки на морському та річковому транспорті, Державної інспекції з безпеки на наземному транспорті. Цій же Службі було підпорядковано Державну спеціальну службу транспорту, пише Вікіпедія. Укртрансбезпека реалізує державну політику у сфері безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному та залізничному. Діяльність цього органу спрямовується і координується Кабінетом Міністрів через Міністра інфраструктури.

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