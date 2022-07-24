Якщо Лукашенко нападе на Україну, війська Білорусі та білоруси з ЗСУ можуть його змести - експерт

Лукашенко побоюється, що армія Білорусі може піти проти його режиму, якщо він зважиться атакувати Україну - експерт / Колаж сайт президента, Міноборони Білорусі

Якщо самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зважиться на військове вторгнення в Україну, білоруські війська можуть піти проти його правлячого режиму. Лукашенко побоюється такого сценарію, за якого політика просто зметуть. Організувати подібний рух можуть білоруси, які наразі воюють в лавах ЗСУ з армією Росії. Про це заявив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

У інтерв'ю Главреду він розповів про те, що якщо Лукашенко віддасть наказ про напад на Україну, ймовірним сценарієм може стати розворот військ у зворотний бік з атакою на його правлячий режим. Невизнаний президент РБ побоюється такого сценарію, за якого його можуть просто змести.

читайте такожЛукашенко не нападе на Україну: він влаштував піар, але все спустив на гальмах – Жданов "Швидше за все, якщо і можна на щось розраховувати, то тільки на те, що після того як Лукашенко віддасть такий наказ, і білоруські війська перейдуть кордон, вони розгорнуть свої багнети у зворотний бік. Такий ризик для Лукашенка існує. Він цього боїться. Це буде навіть не військовий переворот, його зметуть і все", - вважає Сунгуровський.

Крім того, він додав, що військовий рух проти режиму Лукашенка можуть очолити білоруси, які воюють проти Росії на боці армії України.

"Такий рух здатні очолити ті білоруси, які зараз воюють в лавах ЗСУ. Вони можуть повести за собою всю цю "гвардію", якщо вона надумає перейти кордон", - підкреслив Микола Сунгуровський.

Загроза нападу Білорусі на Україну

Засновник Telegram-каналу Білоруський Гаюн Антон Мотолько казав, що якщо республіка Білорусь піде на пряме військове вторгнення в Україну, білоруські війська потраплять під серйозний удар української армії. На його думку, війська РБ можуть здатися в полон або ж влаштувати збройний бунт проти офіцерів.

Політичний експерт, доброволець ЗСУ Кирило Сазонов раніше заявляв, що якщо військам РФ не вдасться захопити всю Донецьку область, вони спробують організувати наступ на Київ за участю армії Білорусі. Військове вторгнення, на його думку, може відбутися через Рівненську область.

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