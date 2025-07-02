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Росія може кинути на фронт проти України 30 тисяч іноземців - ЗМІ розкрили деталі

Юрій Берендій
2 липня 2025, 15:43
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Північна Корея готується відправити до Росії ще до 30 тисяч військових, зафіксовано ознаки масштабного розгортання солдатів КНДР, зазначають ЗМІ.
Росія може кинути на фронт проти України 30 тисяч іноземців - ЗМІ розкрили деталі
Яка країна відправить 30 тисяч "добровольців" для війни проти України / Колаж Главред, фото: wikimedia.org, Міноборони РФ

Про що йдеться у матеріалі:

  • КНДР може додатково відправити до РФ 25-30 тисяч військових
  • РФ може використати ці війська для нового наступу проти України

Північна Корея планує значно збільшити свою військову присутність на боці Росії у війні проти України, надіславши ще від 25 до 30 тисяч солдатів. Про це йдеться в оцінці української розвідки, яку отримала CNN.

Очікується, що ці підрозділи прибудуть у найближчі місяці, доповнивши 11 тисяч військових, яких Пхеньян направив ще в листопаді для захисту Курської області РФ від українських атак.

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Попри втрати, близько 4 тисяч загиблих або поранених північнокорейських військових, військове співробітництво між Пхеньяном і Москвою продовжує розширюватися.

За оцінкою української розвідки, російське Міноборони має ресурси для забезпечення північнокорейських підрозділів зброєю, технікою та боєприпасами, з метою їх подальшої інтеграції в російські збройні сили. Також імовірно, що ці військові братимуть участь у бойових діях на окупованих територіях України, зокрема під час масштабних наступів.

"В оцінці, підготовленій українською розвідкою, також зазначається, що є ознаки того, що російські військові літаки переобладнуються для перевезення персоналу, що свідчить про масштабну операцію з перевезення десятків тисяч іноземних військ через російську Сибір, яка межує з Північною Кореєю на південному заході", - йдеться у матеріалі.

Супутникові знімки, отримані CNN, зафіксували ознаки можливих приготувань до нового розгортання північнокорейських військ — зокрема, прибуття корабля до російського порту, який раніше використовувався для перекидання сил, та вантажних літаків до аеропорту Сунан у КНДР.

Водночас старший науковий співробітник Стимсон-центру Дженні Таун вважає, що озвучена українською розвідкою цифра в 30 тисяч солдатів виглядає завищеною.

"Але вони, безумовно, можуть набрати таку кількість. Це не будуть елітні солдати. Кім Чен Ин заявив, що він готовий до всього, тому все залежить від того, що попросить Росія", - вказує аналітик.

За її оцінкою, реальніше виглядає розгортання 10–20 тисяч військових, імовірно, поетапно.

"Ходять чутки, що російські генерали вже перебувають у Північній Кореї, де тренують війська", – сказала вона.

Міністр оборони України Рустем Умеров підтвердив, що Київ припускає можливість надсилання нових підрозділів із КНДР. Водночас він зауважив, що такий крок може становити серйозний ризик для режиму Кім Чен Ина, адже йдеться про втрати серед його елітних військ на лінії фронту.

"Використання Росією елітних північнокорейських військ демонструє не тільки зростаючу залежність від тоталітарних режимів, але й серйозні проблеми з її мобілізаційним резервом. Разом з нашими партнерами ми стежимо за цими загрозами і будемо реагувати відповідно", – сказав Умєров.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Війна солдатів КНДР проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Північна Корея планує направити до Росії близько 25 тисяч своїх військовослужбовців для участі у війні проти України. Про це заявив військовий аналітик і співзасновник ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

За даними південнокорейської розвідки, РФ може використати сили КНДР для масштабного літнього наступу.

У той же час, начальник ГУР Кирило Буданов повідомив, що кількість північнокорейців, які приєднуються до збройних сил Росії під виглядом "добровольців" може суттєво зрости.

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Про джерело: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин.

Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

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