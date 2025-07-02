Консервація огірків у 2025 році: якими будуть ціни на улюблений овоч в Україні

Ціни на тепличні огірки в Україні продовжують знижуватися.

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Які ціни на огірки влітку 2025 / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Чи вдасться українцям законсервувати огірки цього року

Скільки коштує популярний овоч на ринках

Вже з літа українці готуються до холодних місяців, закриваючи на зиму різні соління. Хрусткі огірки – незмінний фаворит серед домашньої консервації. Сезон заготівлі стартує в липні, як правило, у цей період ціни на овочі падають до мінімуму. Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка в коментарі РБК-Україна розповів, скільки коштуватимуть огірки на консервацію.

За словами експерта, протягом останнього місяця огірки значно подешевшали, але це були тепличні огірки, які зазвичай не консервують.

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"На даний момент оптова ціна коливається від 25 до 35 грн/кг. Ціна майже відповідає минулорічному рівню. Тепличні комбінати збільшили свою пропозицію на ринку", - зазначив Гопка.

Що стосується огірків з відкритого ґрунту для консервації, то, як зазначає експерт, їхня пропозиція на українських ринках збільшиться найближчим часом.

"Ціна таких огірків становитиме 30-45 грн/кг оптом, а в роздрібних мережах від 50 до 70 грн/кг", - спрогнозував Гопка.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як писав Главред, на внутрішньому ринку України швидко знижуються ціни на лохину. Дешевшає переважно лохина низької та середньої якості, у той час як ціна на ягоду преміального класу залишається відносно високою.

Нещодавно керівник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що у липні 2025 року, ціни на овочі почнуть знижуватися. Зокрема, подешевшають помідори огірки, молода картопля та цибуля.

А от ціни на каву ростуть, "як на дріжджах". Лише за останній місяць вартість упаковки 210 грамів кави зросла на майже 30%.

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Про персону: Максим Гопка Максим Гопка — аналітик, який працює в Українському клубі аграрного бізнесу. Він спеціалізується на дослідженнях у сфері аграрного сектору, аналізі ринків та трендів в аграрній економіці України.

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