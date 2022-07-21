"Лукашенко вже 10 разів обіцяв Путіну": військові експерт про можливе вторгнення Білорусі в Україну

Путін не залишає спроб дотиснути Лукашенка / Колаж ua.depositphotos.com і УНІАН

Не дивлячись на те, що Путін намагається всіляко надавати на самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, на кордоні з Україною досі не створене російсько-білоруське угруповання. Лукашенко розуміє всі наслідки, з якими йому доведеться зіткнутися у разі вторгнення в Україну. Про це заявив військовий експерт Михайло Самусь в ефірі телемарафону.

Самусь зазначив, що українська розвідка помітить, якщо в Білорусі готуватимуться до вторгнення.

"Їм (російсько-білоруському угрупованню - Главред) потрібно буде певний час, щоб перекидати війська і, очевидно, розвідка це помітить і спланує відповідні заходи", — сказав Михайло Самусь.

Він також додав, що Лукашенко вже "разів десять обіцяв Путіну вступити в цю війну".

"Путін дуже хотів би цього домогтися і це було б дуже корисно, коли Україна буде наступати на Херсонському напрямку. Але, я думаю, Лукашенко сам розуміє, що вступ Білорусі у війну буде зворотним відліком для його режиму. Тому що білоруси це не росіяни, і у них є протестні настрої", — додав Самусь.

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Білорусь і війна в Україні

Зазначимо, Республіка Білорусь де-факто бере участь у повномасштабній війні Російської Федерації проти України з 24 лютого. Зокрема, з території цієї країни в бік українських населених пунктів летять ракети і бомби, російські окупанти заходили в Київську та Чернігівську області, а білоруські аеродроми використовуються російською авіацією.

Нещодавно і сам Лукашенко зізнався, що роль Білорусі у війні "давно визначена". Він заявив, що в союзі Білорусі та Росії вже давно створена єдина армія.

У Білорусі помітили пересування військової техніки поблизу кордонів з Польщею та Україною. Там виявили тягачі з ракетами для зенітно-ракетних комплексів з-300.

Засновник телеграм-каналу "Білоруський Гаюн" Антон Мотолько розповів, що в разі вторгнення Білорусі в Україну велика кількість ворожих солдатів може не пережити бойові дії. Частина білорусів може потрапити в полон або піти зі зброєю проти офіцерів.

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