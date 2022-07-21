УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Лукашенко вже 10 разів обіцяв Путіну": військові експерт про можливе вторгнення Білорусі в Україну

21 липня 2022, 03:38

Військовий експерт вважає, що Олександр Лукашенко усвідомлює наслідки, з якими йому доведеться зіткнутися в разі вторгнення.

Путін, Лукашенко
Путін не залишає спроб дотиснути Лукашенка / Колаж ua.depositphotos.com і УНІАН

Не дивлячись на те, що Путін намагається всіляко надавати на самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, на кордоні з Україною досі не створене російсько-білоруське угруповання. Лукашенко розуміє всі наслідки, з якими йому доведеться зіткнутися у разі вторгнення в Україну. Про це заявив військовий експерт Михайло Самусь в ефірі телемарафону.

Самусь зазначив, що українська розвідка помітить, якщо в Білорусі готуватимуться до вторгнення.

"Їм (російсько-білоруському угрупованню - Главред) потрібно буде певний час, щоб перекидати війська і, очевидно, розвідка це помітить і спланує відповідні заходи", — сказав Михайло Самусь.

Він також додав, що Лукашенко вже "разів десять обіцяв Путіну вступити в цю війну".

"Путін дуже хотів би цього домогтися і це було б дуже корисно, коли Україна буде наступати на Херсонському напрямку. Але, я думаю, Лукашенко сам розуміє, що вступ Білорусі у війну буде зворотним відліком для його режиму. Тому що білоруси це не росіяни, і у них є протестні настрої", — додав Самусь.

читайте також"Загроза є": у розвідці не виключили нову атаку РФ з Білорусі

Білорусь і війна в Україні

Зазначимо, Республіка Білорусь де-факто бере участь у повномасштабній війні Російської Федерації проти України з 24 лютого. Зокрема, з території цієї країни в бік українських населених пунктів летять ракети і бомби, російські окупанти заходили в Київську та Чернігівську області, а білоруські аеродроми використовуються російською авіацією.

Нещодавно і сам Лукашенко зізнався, що роль Білорусі у війні "давно визначена". Він заявив, що в союзі Білорусі та Росії вже давно створена єдина армія.

У Білорусі помітили пересування військової техніки поблизу кордонів з Польщею та Україною. Там виявили тягачі з ракетами для зенітно-ракетних комплексів з-300.

Засновник телеграм-каналу "Білоруський Гаюн" Антон Мотолько розповів, що в разі вторгнення Білорусі в Україну велика кількість ворожих солдатів може не пережити бойові дії. Частина білорусів може потрапити в полон або піти зі зброєю проти офіцерів.

Інші новини:

війна в Україні Олександр Лукашенко російське вторгнення вторгнення Білорусі в Україну
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

05:00

Якщо ЗСУ звільнять Херсон, тоді або зламається оборона РФ, або почнеться контрнаступ – Жданов

04:40

Чи змусять знову носити маски та поголовно колоти COVID-вакцини: відповідь МОЗ

04:10

У моді мікрофренч - сучасний французький манікюр на кожен день, який пасує всімФото

04:06

Джонні Депп з'явився в компанії нової подруги - розкрито особу рудої незнайомки

03:38

"Лукашенко вже 10 разів обіцяв Путіну": військові експерт про можливе вторгнення Білорусі в УкраїнуВідео

Реклама
03:05

Військовий експерт спрогнозував, чи буде новий широкомасштабний наступ армії РФ на Україну

02:50

Вікторія Бекхем показала чоловіка-футболіста в рожевих міні-шортикахВідео

02:33

Дивіться в обидва: 3 знакам зодіаку найближчим часом може загрожувати небезпекаВідео

02:05

Навіщо потрібно класти губку в холодильник: секрет досвідчених господинь

01:37

"Це як битися розчепіреними пальцями": генерал пояснив, чому Путін провалив бліцкриг в Україні

01:35

Гороскоп Таро на серпень 2022: Овнам - здійснення мрії, Тельцям - успіх, Близнюкам - прибутокВідео

01:10

Зоряна епідемія: Аліна Гросу опинилася на лікарняному ліжку

00:31

Чому українці розлучаються під час війни - Олексій Дурнєв назвав головну причину

20 липня, середа
23:58

Зеленський щодо постачання ППО: знищуємо частину ракет, але необхідна інша швидкість та масштаби

23:30

Привезли доньку до трупу матері в зруйнованій Попасній: пропагандисти Росія-1 пробили дно

23:25

"Сусідське дівчисько": Надя Дорофєєва засліпила фанатів натуральною красою

23:01

Засідання у форматі "Рамштайн-4": глава Пентагону розповів про результатиВідео

22:39

"Мрію носитися з колишньою прудкістю": Сумська показала Останнє повідомлення від Писанки

22:12

"На одну Хмару стало більше": піаніст-віртуоз Євген Хмара втретє став батьком

21:59

Де є найнагальніша потреба: як волонтери доставляють гумвантажі з Естонії

Реклама
21:57

"Витрати дуже високі": Донбас ще не втрачений, триває війна на виснаження - генерал США

21:53

Прикмети на 21 липня: які 2 речі потрібно зробити, щоб позбутися від проблем в будинкуВідео

21:41

"Ми цю "котлету" готуємо до нарізання": Арестович розповів, як ЗСУ готуються звільняти ХерсонВідео

21:16

"Я прошу у вас зброю і ППО": Олена Зеленська виступила в Конгресі США і зірвала шквал оваційВідео

21:15

Частина вже в Україні: США та партнери передадуть 20 систем HIMARSВідео

20:55

Жданов пояснив, чому путінська ідеологія війни з тріском провалиласяВідео

20:49

У школах з 1 вересня з'явиться важливе нововведенняВідео

20:42

Андрій Бєдняков висловився про колег з Орла і Решки - хто засмутив найбільше

20:19

Росія прагне крові: Кулеба поскаржився Заходу на заяви ЛавроваВідео

19:57

На Україну очікують нові звільнення, ситуація з Бакановим та Венедиктовою - не остання - ДаніловВідео

19:29

Тривають запеклі бої: росіяни намагаються захопити Бахмут та Вуглегірську ТЕС - ГенштабВідео

19:18

Що і як "анексуватиме" РосіяПогляд

19:17

Гороскоп на завтра, 21 липня 2022: Дівам - плітки, Терезам - сімейні проблеми, Стрільцям - удача в справахВідео

19:15

"Все вирішиться під час битви": Жданов пояснив, чому Росія хоче домовлятися з УкраїноюВідео

19:10

Будуть притягувати гроші магнітом і відчуватимуть велике щастя: 3 знаки зодіаку - в списку щасливчиків в Молодик 28 липняВідео

18:57

"Викинути все нафіг": через війну в Україні актор Івар Калниньш відмовився від російських ролей

18:56

"Тримайтеся поруч з американцями, захищайте українців": Джонсон дав поради наступникуВідео

18:56

Червоний Хрест видає гроші українцям у Польщі: хто може отримати і як оформити

18:52

"Прийшли п'яні і їх записали": окупант розповів про серйозне нове "поповнення" у військах РФВідео

18:45

ЗСУ та далекобійна артилерія навчать географії Лаврова: Подоляк розніс плани щодо захоплення УкраїниВідео

Реклама
18:40

"Переназвати з Миру на Путін": Тодоренко запропонували альтернативне ім'я для новонародженого

18:34

Бред Пітт у спідниці шокував фанаток на прем'єрі

18:01

РФ готується анексувати Луганщину, звинуватити Україну в "нападі" та оголосити мобілізацію – ГайдайВідео

17:59

Більше не мовчить: Софія Ротару відреагувала на смерть Руслани Писанки

17:58

"Київ бомбитимуть сильно": астролог розповіла про масові жертви і назвала 3 небезпечні датиВідео

17:45

Великі гроші і везіння: 3 знаки зодіаку можуть розбагатіти в кінці липняВідео

17:33

Літо повертається: синоптики назвали дату атаки неймовірного пеклаВідео

17:09

З днем народження дівчині – прикольні картинки і листівки, душевні привітання іменинниці

17:07

Якщо ЗСУ підуть у потужний наступ на півдні України, військам РФ буде важко вистояти – експерт CITВідео

16:51

Ален Делон підтримав Україну і прочитав на камеру вірші Тараса Шевченка

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти