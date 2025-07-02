Чому в Бразилії говорять португальською мовою - це почалося сотні років тому

Ви дізнаєтеся:
- Яка мова вважається офіційною в Бразилії
- Чому бразильці розмовляють португальською мовою
- Особливості португальської мови в Бразилії
Бразилія - багатомовна країна, в якій нині розмовляють більш ніж 300 мовами, як іммігрантськими, так і аборигенними. Ще понад 120 мов зникло за останні століття. Главред розповість, яка мова є основною мовою країни.
Автор Youtube-каналу "Піксомікс" також розповів, чому в Бразилії говорять португальською мовою.
Яка мова вважається офіційною в Бразилії
Португальська мова - офіційна мова Бразилії. Нею володіє практично все населення країни (191 мільйон на 2009 рік), за винятком лише деяких індіанців із неконтактних племен. Це єдина мова, що використовується в державних установах, більшості шкіл, газет, на радіо і телебаченні.
Бразилія - найбільша у світі та єдина в Америці португаломовна країна, оточена переважно іспаномовними країнами.
Чому бразильці говорять португальською мовою
У Бразилії розмовляють португальською мовою, тому що країна була португальською колонією протягом кількох століть. У 1500 році португальські мореплавці прибули до Бразилії і почали колонізацію, що призвело до поширення португальської мови. Незважаючи на те, що Бразилія здобула незалежність 1822 року, португальська мова залишилася офіційною і найбільш широко поширеною мовою країни.
Португальська колонізація Бразилії розпочалася в XVI столітті і тривала кілька століть. Протягом цього часу португальці активно освоювали територію, будували поселення і впроваджували свою мову.
У Бразилії до прибуття європейців не існувало єдиної домінуючої корінної мови. Були різні індіанські мови, але вони не були об'єднані в єдину систему.
Договір, укладений між Іспанією та Португалією, розділив світ за межами Європи на сфери впливу, і Бразилія дісталася Португалії.
У період колонізації португальська мова стала мовою адміністрації, освіти і торгівлі, що сприяло її поширенню. Пізніше, навіть після здобуття незалежності, португальська мова залишилася мовою більшості населення.
Особливості португальської мови в Бразилії
Бразильська португальська відрізняється від європейської португальської за кількома аспектами: вимова більш відкрита, використовуються унікальні звороти мови і слова, запозичені з місцевих мов, африканських діалектів і навіть мов європейських іммігрантів.
Розуміння мовної ситуації в Бразилії важливе не тільки для туристів та іммігрантів, а й для бізнесменів, дослідників, дипломатів і всіх, хто вступає у взаємодію з цією країною. Мова - це ключ до культури, розуміння звичаїв, ведення переговорів і налагодження стійких зв'язків.
Дивіться відео про те, чому в Бразилії говорять португальською мовою:
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