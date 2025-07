'США виходять із війни': ЗМІ про наслідки припинення постачання зброї Україні

Головне:

Призупинення американської військової підтримки викликає тривогу в Україні, оскільки воно істотно послаблює систему протиповітряної оборони і, як наслідок, знижує здатність відбивати інтенсивні російські повітряні атаки.

Після того як адміністрація Дональда Трампа оголосила про тимчасове призупинення поставок низки зенітних ракет та іншого озброєння через брак власних запасів, український командир Олег Ворошиловський висловив занепокоєння з приводу подальшого рівня підтримки з боку США, повідомляє The New York Times.

"Це серйозно позначиться на нашій боєздатності", - зазначив він, додавши, що Україна зможе пережити цю перерву. "Ми знайдемо озброєння... Це буде важче. Втрати серед людей зростуть", - наголосив військовий.

Серед озброєнь, постачання яких було зупинено, - ракети Patriot, високоточні артилерійські снаряди і ракети для винищувачів F-16. Точні обсяги і терміни, коли це позначиться на ситуації на фронті, поки що незрозумілі, проте загальний сигнал, на думку видання, очевидний: США починають дистанціюватися від війни.

Наразі не зрозуміло, наскільки серйозним виявиться вплив призупинення, особливо з огляду на постачання озброєнь з Європи і розвиток власного виробництва в Україні.

NYT підкреслює, що пауза в підтримці настала в особливо вразливий момент: Росія регулярно проводить масштабні авіаудари, зокрема із застосуванням сотень дронів і балістичних ракет. Останні здатні перехоплюватися тільки за допомогою Patriot, яких в України вісім, шість із яких захищають насамперед Київ.

"Це величезна проблема", - підкреслила Бобровська.

Водночас, за її словами, дефіцит деяких типів озброєння, наприклад артилерійських снарядів, можна частково заповнити завдяки допомозі з Європи і зростанню виробництва всередині країни.

Після повного зупинення поставок зі США в березні аналітики прогнозували, що Україна зможе протриматися ще 4-6 місяців. Пізніше адміністрація Трампа відновила поставки, але нові пакети допомоги досі не затверджено - тривають тільки ті, що були узгоджені за попереднього президента Джо Байдена.

З урахуванням відсутності нових зобов'язань з боку Трампа, Київ почав переглядати підхід: тепер Україна готова закуповувати американську зброю, а не розраховувати на безоплатні поставки.

На минулому саміті НАТО Трамп згадав, що розглядає можливість відправки Україні додаткових комплексів Patriot. Однак поки що незрозуміло, чи йдеться про повномасштабні батареї, чи тільки про ракети, і чи буде це постачання на комерційній або безоплатній основі.

Щоб компенсувати нестачу допомоги зі США, Україна почала коопераційні проєкти з європейськими країнами, включно з Великою Британією, Данією та Норвегією. У рамках цих угод озброєння вироблятимуть або в Європі, або на території України: союзники надають фінансування, а Україна - технічні рішення.

Раніше повідомлялося, що США раптово призупинили постачання низки критично важливих видів озброєння - зокрема ракет для ППО, систем Patriot, керованих боєприпасів і артилерії - через стурбованість зменшенням власних.

Як писав Главред, видання Politico з посиланням на джерела писало, що США тимчасово зупинили постачання деяких систем ППО і високоточної зброї для Збройних сил України.

Раніше видання The Wall Street Journal писало про те, що Україна може відчути брак зброї на фронті вже влітку цього року. Але завдяки зусиллям колишнього президента США Джо Байдена американські поставки триватимуть до 2026 року.

The New York Times

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.