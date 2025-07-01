Загинув комбат 110-ї бригади і не тільки: Україна відповість за удар по Гуляйполю

Зеленський анонсував відповідь для Росії через ракетний удар РФ по Гуляйполю внаслідок якого загинули військові та цивільні, понад 30 людей - поранені.

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Внаслідок удару загинули цивільні та військові, понад 30 людей поранено / Колаж Главред, фото: Сили оборони Півдня, УНІАН

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Внаслідок удару по Гуляйполю є жертви серед цивільних та військових, понад 30 людей - поранено

Зеленський анонсував відповідь для Росії

Президент України Володимир Зеленський розкрив нові деталі удару РФ по Гуляйполю на Дніпропетровщині внаслідок якого загинув комбат 110-ї бригади, інші військові та цивільні. Про це глава держави повідомив під час вечірнього звернення.

За його словами, розбір завалів внаслідок ворожого обстрілу тривав протягом всього дня.

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"На жаль, є втрати – і військові, і цивільні. Загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади полковник Захаревич, інші хлопці з бригади. Мої співчуття всім рідним та близьким", - сказав він.

Зеленський повідомив, що триває повне розслідування обставин ракетного удару, і він очікує на відповідну доповідь. Він додав, що усі постраждалі, яких понад 30 осіб, отримують необхідну медичну допомогу.

"Ми обов’язково відповімо росіянам на цей удар", - резюмував він.

Звідки і чим РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 1 липня російські війська здійснили чотири удари по Запоріжжю та Запорізькому району. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на одному з підприємств, пошкоджено кілька приватних будинків.

В ніч на 29 червня, Росія вчергове влаштувала масовану повітряну атаку на Україну, запустивши по території держави ракети та дрони. Вибухи пролунали в Запорізькій, Львівській, Полтавській і Черкаській областях.

Росія дедалі активніше використовує тактику психологічного тиску на мирне населення. Як повідомляє німецьке видання NTV.de, у червні суттєво зросла інтенсивність атак на Київ та інші міста, при цьому окупанти все частіше навмисно обстрілюють об’єкти цивільної інфраструктури, намагаючись посіяти страх і виснажити протиповітряну оборону України.

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Що таке балістична ракета? Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір. За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту: Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).

Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).

Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км). Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

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