Загинув комбат 110-ї бригади і не тільки: Україна відповість за удар по Гуляйполю

Про що йдеться у матеріалі:
- Внаслідок удару по Гуляйполю є жертви серед цивільних та військових, понад 30 людей - поранено
- Зеленський анонсував відповідь для Росії
Президент України Володимир Зеленський розкрив нові деталі удару РФ по Гуляйполю на Дніпропетровщині внаслідок якого загинув комбат 110-ї бригади, інші військові та цивільні. Про це глава держави повідомив під час вечірнього звернення.
За його словами, розбір завалів внаслідок ворожого обстрілу тривав протягом всього дня.
"На жаль, є втрати – і військові, і цивільні. Загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади полковник Захаревич, інші хлопці з бригади. Мої співчуття всім рідним та близьким", - сказав він.
Зеленський повідомив, що триває повне розслідування обставин ракетного удару, і він очікує на відповідну доповідь. Він додав, що усі постраждалі, яких понад 30 осіб, отримують необхідну медичну допомогу.
"Ми обов’язково відповімо росіянам на цей удар", - резюмував він.
Удари по Україні - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 1 липня російські війська здійснили чотири удари по Запоріжжю та Запорізькому району. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на одному з підприємств, пошкоджено кілька приватних будинків.
В ніч на 29 червня, Росія вчергове влаштувала масовану повітряну атаку на Україну, запустивши по території держави ракети та дрони. Вибухи пролунали в Запорізькій, Львівській, Полтавській і Черкаській областях.
Росія дедалі активніше використовує тактику психологічного тиску на мирне населення. Як повідомляє німецьке видання NTV.de, у червні суттєво зросла інтенсивність атак на Київ та інші міста, при цьому окупанти все частіше навмисно обстрілюють об’єкти цивільної інфраструктури, намагаючись посіяти страх і виснажити протиповітряну оборону України.
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Що таке балістична ракета?
Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір.
За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту:
- Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).
- Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).
- Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км).
Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.
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