"Вона майже паралізована": що сталося із зіркою "Коли ми вдома" та "За двома зайцями"

Донька Тетяни Шеліги розкрила деталі важкої боротьби акторки за життя.

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Тетяна Шеліга у важкому стані - що відбувається із зіркою / колаж: Главред, фото: facebook.com/tat.ana.seliga

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Що сталося з артисткою

У якому стані Тетяна Шеліга зараз

Українська акторка і Заслужена артистка України Тетяна Шеліга на початку 2022 року перенесла операцію зі стентування аорти. Пізніше їй знову довелося лягти під ніж хірурга - цього разу через проблеми в поперековому відділі хребта.

Тривалий час стан Тетяни Леонардівни був задовільним, проте у квітні 2025 року, після Великодня, погіршився. Про це розповіла донька акторки Анастасія Савицька-Шеліга в соціальних мережах.

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"Вирішила повідомити, бо їй дзвонять подруги, друзі. А вона у такому стані, що не має змоги відповісти на телефонні дзвінки, не читає повідомлень, не відповідає. Іноді дзвінки її будять, а вона не розуміє, що відбувається. Стан у неї дуже непростий. Вона майже весь час у маренні", - зізналася пізніше Анастасія в коментарі для Oboz.

Тетяна Шеліга з донькою та онуками / facebook.com/tat.ana.seliga

Вона також розкрила обставини погіршення стану Шеліги, яка зараз прикута до ліжка. Після святкування Великодня з сім'єю у Тетяни Леонардівни з'явився пекельний біль у спині - саме там, де три роки тому їй зробили операцію.

"В неї почалися жахливі болі в спині – саме в тій ділянці, де кілька років тому була проведена операція. Вона плакала, кричала… Через якісь дні її подруги принесли ходунки з колесами, вона трохи з цією допомогою пересувалася. Але з часом усе ставало гірше. Вона вже могла тільки сидіти, почали дуже набрякати ноги. Якийсь час вже зовсім не піднімається", - розповідає Савицька-Шеліга.

Тетяна Шеліга з донькою та онуками / facebook.com/tat.ana.seliga

Дочка доглядає за артисткою самотужки - вдень їй допомагають доньки, вночі вона залишається з мамою сама. Анастасія зазначає, що постійно залишається на зв'язку з лікарями, які надають усе можливе в ситуації Тетяни Леонардівни лікування. Однак зараз у сім'ї акторки гостро постало питання безпеки та комфорту.

"Мама лежить на підлозі на матраці, який я принесла зі своєї квартири. По-перше, я не можу її підняти – вона майже паралізована. Однак якби і змогла це зробити, то з дивана вона може скотитися. Власне, так вже сталося одного разу, коли я була на роботі. Потім, імовірно, намагалася піднятися – і впала. Зараз думаю про функціональне ліжко для важкохворих і протипролежневий матрац", - поділилася донька Тетяни Шеліги.

Тетяна Шеліга в січні 2022 року / facebook.com/tat.ana.seliga

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Хто така Тетяна Шеліга? Тетяна Шеліга - українська гострохарактерна акторка театру і кіно. Заслужена артистка України (1996). Кар'єру розпочала 1972 року. На її рахунку незліченна кількість театральних ролей і понад 55 кінопрєктів - "Не жіноча праця", "Коли ми вдома", "Київський торт", "Повернення Мухтара", "За двома зайцями" тощо.

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