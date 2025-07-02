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Чи дійсно США припинили постачання зброї і що робитиме далі Україна

Юрій Берендій
2 липня 2025, 14:34оновлено 2 липня, 15:46
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США несподівано призупинили постачання важливого озброєння до України через виснаження власних запасів, відомо, які види зброї тепер "на паузі".
Чи дійсно США припинили постачання зброї і що робитиме далі Україна
Чи дійсно США припинили постачання зброї - з'явилась перша реакція України / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

  • Чому США припинили постачання зброї до України
  • Які види зброї США перестануть постачати Україні
  • Чи тривають станом на зараз поставки зброї та як реагуватиме Україна

США раптово призупинили постачання низки критично важливих видів озброєння — у тому числі ракет для ППО, систем Patriot, керованих боєприпасів та артилерії — через стурбованість зменшенням власних. Це рішення стало несподіванкою для України, особливо на тлі інтенсивних повітряних атак Росії.

Главред зібрав головне, що варто знати про припинення постачання зброї з боку США.

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Чому США припинили постачання зброї до України

Речниця Білого дому Анна Келлі підтвердила, що США тимчасово призупиняють частину постачання ракет протиповітряної оборони та високоточних боєприпасів до України. Як повідомляє видання Politico, це пов’язано з побоюваннями щодо критичного зниження запасів озброєння в самій Америці.

За словами Келлі, це рішення ухвалено з урахуванням національних інтересів США після проведеного Пентагоном перегляду масштабів військової допомоги іноземним державам.

"Сила Збройних сил Сполучених Штатів залишається безперечною — просто запитайте Іран", — зазначила прессекретарка Білого дому.

Очільник політичного відділу Міноборони Елбрідж Колбі після оцінки арсеналів виявив зменшення кількості артилерійських снарядів, ракет для ППО та високоточної зброї.

Джерела Politico зазначають, що відповідне рішення було ухвалене ще на початку червня, проте набуває чинності лише тепер на тлі нової хвилі масованих атак РФ по українських містах.

Чи дійсно США припинили постачання зброї і що робитиме далі Україна
Звідки і чим РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Водночас, за даними джерел NBC News, наказ про відтермінування постачань видав глава Пентагону Піт Гегсет. Це сталося після того, як він розпорядився про перегляд американських запасів боєприпасів. До завершення цієї перевірки постачання зброї може бути припинене.

Які види зброї США перестануть постачати Україні

За інформацією NBC News, США тимчасово припиняють постачання Україні низки видів озброєння, яке використовується як для протиповітряної оборони, так і на лінії фронту. До списку входять:

  • ракети до систем Patriot,
  • 155-мм осколково-фугасні снаряди для гаубиць,
  • 100 ракет Hellfire,
  • 250 високоточних ракет GMLRS
  • десятки ракет Stinger, AIM та гранатометів.

Видання зазначає, що передача цієї зброї зупинена на невизначений термін. Поновлення постачання залежатиме від результатів ревізії запасів у США. Допомога може не відновитися, якщо боєприпаси виявляться у дефіциті або будуть потрібні для інших країн.

Чи дійсно США припинили постачання зброї і що робитиме далі Україна
ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

Як повідомляє The Wall Street Journal, рішення Вашингтона відображає зменшення готовності адміністрації президента Дональда Трампа підтримувати Київ. У команді Трампа заявляють, що в пріоритеті реагування на загрози з боку Китаю та посилення американської присутності на Близькому Сході.

Чи тривають станом на зараз поставки зброї до України

В США заявили про призупинення відправок до України ракет і боєприпасів на тлі виснаження запасів на складах в Сполучених Штатах. Однак, радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк спростував цю інформацію. Відповідну заяву він зробив в ефірі телеканалу FREEДОМ сьогодні, 2 липня.

"Поставки тривають на сьогодні. Це виглядало б дуже дивно, це виглядало б антигуманно, — припинити постачати протиракети, давайте так говорити, особливо до систем Patriot, які абсолютно явно захищають, масштабно захищають цивільне населення в Україні", — заявив Подоляк.

Чи дійсно США припинили постачання зброї і що робитиме далі Україна
Михайло Подоляк / Фото: скріншот YouTube

Чи отримала Україна підтвердження про припинення поставок зброї

Україна наразі не отримала офіційного підтвердження про зупинку поставок ракет для ППО та іншого озброєння зі США, однак такий сценарій розглядався заздалегідь, тому створено певний резерв потужностей. Про це повідомив народний депутат та член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський у коментарі РБК-Україна.

"Дивіться, говорити про те, що українська сторона має офіційне підтвердження поки передчасно. Оскільки ми маємо лише заяву спікерки Білого дому. Тому я думаю, що наші дипломати включаться в цей процес і ми отримаємо найближчим часом повну інформацію офіційну про те, яке рішення прийнято і яка конкретно номенклатура цих засобів була обмежена", - сказав Веніславський.

Він також прокоментував вплив можливого призупинення постачання озброєння з боку США, зокрема ракет для систем протиповітряної оборони, на безпекову ситуацію в Україні. За його словами, будь-яке обмеження у постачанні критично важливого озброєння є безумовно негативним фактором.

Федір Веніславський
Федір Веніславський / Фото: УНІАН

Водночас він підкреслив, що українська влада, усвідомлюючи можливі ризики в умовах сучасної міжнародної політики, заздалегідь опрацьовувала різні сценарії для зменшення негативних наслідків.

"В тому числі і такий варіант. Тобто Україна має певний запас потужностей. А далі я думаю, що наші дипломати, Міноборони, Офіс президента, парламентська дипломатія мають підключитися для того, щоб все-таки ми отримали продовження поставок зі США", - розповів Веніславський.

Він додав, що особливо це стосується озброєння, яке є винятково у розпорядженні США — як-от ракети до ЗРК Patriot. Він додав, що Україна разом із партнерами робить усе можливе, щоб мінімізувати ризики, а подальші кроки залежатимуть від розвитку ситуації.

Заява Міноборони щодо припинення постачання зброї

Міністерство оборони України прокоментувало інформацію щодо оборонних постачань зі США, заявивши, що українська сторона звернула увагу на повідомлення про можливу затримку поставок окремих компонентів раніше виділеної військової допомоги та наразі з’ясовує поточну ситуацію.

"Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги, тож виходимо з фактичних даних та перевіряємо деталі по кожному елементу в постачанні. Міністерство оборони України запросило телефонну розмову з колегами зі США для додаткового уточнення деталей", - йдеться у повідомленні.

У Міноборони підкреслили, що про результати контактів із американськими партнерами буде повідомлено окремо як з боку самого відомства, так і Міністерства закордонних справ. Також було наголошено, що деякі особи в Україні, які коментують цю тему публічно, не володіють усією повнотою інформації, тож закликали орієнтуватися виключно на офіційні та перевірені джерела.

"Для України критично важливо зберігати стійкість, безперервність та прогнозованість у наданні погодженої оборонної допомоги – насамперед, у сфері зміцнення систем протиповітряного захисту. Ми вдячні Сполученим Штатам за всю підтримку і високо цінуємо зусилля американських партнерів, що спрямовані на досягнення справжнього миру. Наголошуємо, що шлях до припинення війни лежить через послідовний та спільний тиск на агресора, а також через сталу підтримку України", - резюмували у відомстві.

Як реагуватиме Україна на призупинення допомоги з боку США

У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що будь-які затримки чи зволікання з наданням оборонної допомоги з боку США лише зміцнюють наміри Росії продовжувати агресію, а не шукати шляхи до завершення війни. Зазначається, що Київ і Вашингтон підтримують консультації на всіх рівнях щодо поновлення постачань озброєння та працюють над досягненням взаємовигідних рішень.

Таку позицію українська сторона озвучила під час зустрічі заступниці міністра закордонних справ Мар’яни Беци з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Джоном Гінкелем. Основна увага під час перемовин була приділена військовій допомозі з боку США та розвитку оборонної співпраці в умовах триваючої війни.

У цьому контексті Мар’яна Беца наголосила на надзвичайній важливості безперервного постачання оборонної допомоги від США, зокрема систем протиповітряної оборони, які є пріоритетом для України. У розмові з Джоном Гінкелем вона зауважила, що будь-яке зволікання зі зміцненням оборонних можливостей України лише стимулює Росію продовжувати агресію замість пошуку шляхів до миру.

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Джон Гінкель, заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца
Тимчасовий повірений у справах США в Україні Джон Гінкель, заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца / Фото: МЗС України

Беца також нагадала, що попри згоду Києва на повне припинення вогню ще 11 березня, Росія продовжує масовані повітряні атаки на українські міста та мирне населення, а також активні бойові дії на фронті.

"Україна підтримує мирні зусилля та позицію США щодо необхідності негайного припинення вбивств і завершення війни та наголошує на необхідності примусу Росії до миру. У цих умовах критично важливе посилення обороноздатності України та збільшення скоординованого трансатлантичного тиску на агресора", — зазначила Беца.

Сторони також обговорили хід поточних консультацій щодо оборонного співробітництва, які тривають на всіх рівнях, і подальші кроки в рамках діалогу між Києвом та Вашингтоном. У МЗС вважають, що така співпраця допоможе зміцнити обороноздатність України та посилити тиск на РФ задля досягнення миру.

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