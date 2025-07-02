Генсек НАТО Марк Рютте висміяв Лаврова і згадав Ісуса Христа - що сталось

Генсек НАТО Марк Рютте різко відреагував на заяву Сергія Лаврова щодо краху НАТО, вказавши на терміни його перебування на посаді та згадав Ісуса.

https://glavred.net/politics/gensek-nato-mark-ryutte-vysmeyal-lavrova-i-vspomnil-iisusa-hrista-chto-proizoshlo-10678145.html Посилання скопійоване

Генсек НАТО Марк Рютте висміяв Лаврова / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Про що йдеться у матеріалі:

Марк Рютте відповів на заяви Лаврова щодо краху НАТО

Генсек НАТО закликав менше слухати словами глави МЗС Росії

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте саркастично відповів на заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про нібито майбутній крах Північноатлантичного альянсу. Про це Рютте заявив в ефірі Fox News.

Кілька днів тому у міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова попросили прокоментувати заяву його польського колеги Радослава Сікорського, який спрогнозував неминучий крах путінського режиму через нову "гонку озброєнь".

відео дня

У відповідь Лавров заявив, що, ймовірно, Сікорський, якщо вже виступає в ролі пророка, передбачає також і розпад НАТО внаслідок, як він висловився, надмірного зростання оборонних бюджетів країн-членів Альянсу.

Коментуючи заяву Лаврова, Рютте підкреслив, що насправді збільшення оборонних витрат є успішним зовнішньополітичним досягненням нинішньої адміністрації президента США Дональда Трампа.

"Лавров - він міністр закордонних справ Росії, здається, з часів народження Ісуса Христа? І з того часу нічого корисного з його рота так і не вилетіло. Тож не приділяймо панові Лаврову забагато уваги", - сказав Рютте.

Витрати НАТО на оборону - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на саміті НАТО, що відбувся 25 червня в Гаазі, країни-члени Альянсу ухвалили низку ключових рішень. Зокрема, Росію визнано довготривалою загрозою для безпеки всього трансатлантичного простору, а підтримку України вперше офіційно закріпили як складову колективної оборони. Також союзники погодилися збільшити оборонні витрати до безпрецедентного рівня — 5% ВВП.

У відповідь президент США Дональд Трамп пригрозив, що Америка припинить участь у НАТО, якщо партнери не дотримуватимуться зобов’язань щодо оборонного фінансування.

Як повідомив президент Чехії Петр Павел, під час неформальної вечері лідери Європи намагалися переконати Трампа зайняти жорсткішу позицію щодо Росії, однак він залишився непоступливим.

Інші новини:

Про персону: Марк Рютте Марк Рютте (нід. Mark Rutte; нар. 14 лютого 1967, Гаага, Нідерланди) - нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 рік. Прем'єр-міністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року до 2 липня 2024 року. 26 червня 2024 року призначений генеральним секретарем НАТО, заступив на посаду 1 жовтня 2024 року, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред