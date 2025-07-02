Через два роки після розлучення: лідер Без Обмежень повідомив про заручини

Коротко:
- Сергій Танчинець і Юліана Корецька заручені
- Це буде другий шлюб для артиста
Український співак і фронтмен гурту Без Обмежень Сергій Танчинець у травні 2024 року розкрив свій роман із піар-менеджером колективу Юліаною Корецькою. Сьогодні кохана музиканта повідомила про заручини.
Танчинець освідчився обраниці під час спільного відпочинку в Карпатах. Крім обручки з каменем він підніс Юліані величезний букет ніжно-рожевих півоній.
"Мільйони мільярдів "так", - підписала Корецька фото з заручин у своєму блозі в Instagram. У коментарях друзі та шанувальники пари вітають закоханих із важливим кроком у їхньому житті. Також із добрими побажаннями до Сергія та Юліани вже звернулися Таянна, Злата Огнєвіч, Катя Репяхова та ін.
Для Сергія Танчинця це буде другий шлюб. З 2008 по 2023 рік він був одружений з жінкою на ім'я Анна, від якої в артиста двоє дітей - син Лук'ян і донька Анастасія.
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Хто такий Сергій Танчинець?
Сергій Танчинець - український співак. Є лідером і продюсером гурту Без Обмежень. Заслужений артист України (2020).
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