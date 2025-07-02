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Через два роки після розлучення: лідер Без Обмежень повідомив про заручини

Анна Підгорна
2 липня 2025, 13:12
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Роман із новою коханою Танчинець розсекретив трохи більше року тому.
Сергій Танчинець із нареченою Юліаною
Сергій Танчинець особисте життя - лідер Без Обмежень освідчився своїй піарниці / колаж: Главред, фото: instagram.com/yuliana_koretska

Коротко:

  • Сергій Танчинець і Юліана Корецька заручені
  • Це буде другий шлюб для артиста

Український співак і фронтмен гурту Без Обмежень Сергій Танчинець у травні 2024 року розкрив свій роман із піар-менеджером колективу Юліаною Корецькою. Сьогодні кохана музиканта повідомила про заручини.

Танчинець освідчився обраниці під час спільного відпочинку в Карпатах. Крім обручки з каменем він підніс Юліані величезний букет ніжно-рожевих півоній.

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"Мільйони мільярдів "так", - підписала Корецька фото з заручин у своєму блозі в Instagram. У коментарях друзі та шанувальники пари вітають закоханих із важливим кроком у їхньому житті. Також із добрими побажаннями до Сергія та Юліани вже звернулися Таянна, Злата Огнєвіч, Катя Репяхова та ін.

Сергій Танчинець одружується з Юліаною Корецькою
Сергій Танчинець особисте життя - лідер Без Обмежень освідчився своїй піарниці / instagram.com/yuliana_koretska
Сергій Танчинець одружується з Юліаною Корецькою
Сергій Танчинець особисте життя - лідер Без Обмежень освідчився своїй піарниці / instagram.com/yuliana_koretska
Сергій Танчинець одружується з Юліаною Корецькою
Сергій Танчинець особисте життя - лідер Без Обмежень освідчився своїй піарниці / instagram.com/yuliana_koretska

Для Сергія Танчинця це буде другий шлюб. З 2008 по 2023 рік він був одружений з жінкою на ім'я Анна, від якої в артиста двоє дітей - син Лук'ян і донька Анастасія.

Сергій Танчинець із дітьми
Сергій Танчинець із дітьми / instagram.com/sergii_tanchynets

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Хто такий Сергій Танчинець?

Сергій Танчинець - український співак. Є лідером і продюсером гурту Без Обмежень. Заслужений артист України (2020).

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