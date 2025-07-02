"Сім годин у лікарні": доньку Валерії госпіталізували після гучного банкету

Анна Шульгіна після святкування свого 32-річчя відчула нездужання.

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Анна Шульгіна відчула нездужання / колаж: Главред, фото: t.me/SHENA

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Що трапилося з Шульгіною

Який діагноз їй поставили лікарі

Дочка співачки Валерії, яка підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, Анна Шульгіна опинилася в лікарні відразу після свого дня народження. Про це артистка повідомила у своєму Telegram-каналі.

Анна Шульгіна, яка на сцені виступає під псевдонімом Шена, розповіла, що після святкування свого 32-річчя відчула нездужання.

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За її словами, вона вважала, що заразилася ротавірусом. Другою версією співачки був збій організму на тлі складного робочого графіка і сильного стресу. У підсумку медики порекомендували їй лягти в лікарню і пройти курс лікування крапельницями.

"Йшла сьома доба. Провела сім годин у лікарні. Незважаючи на поганий режим і стрес, це все-таки не було тригером, просто збіг. Два місяці роботи коту під хвіст, дуже-дуже прикро", - написала Шульгіна.

Також дочка путіністки Валерії пояснила, що їй поставили діагнози "ПППЗ (персистувальне постуральне перцептивне запаморочення) і ДППЗ (доброякісне позиційне пароксизмальне запаморочення)".

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Співачка Валерія - останні новини по темі

Зазначимо, як повідомляв Главред, чоловік путіністи Валерії Йосип Пригожин розповів, що його турбує одержимість дружини через острах набрати зайву вагу. Також він заявив, що вона вже занадто захопилася і навіть у ресторан носить ваги.

А також співачку Валерію засмутила оголошена терористом Путіним часткова мобілізація в Росії. Мабуть, співачка побоюється за долю своїх синів, які можуть приїхати з України в чорних пакетах.

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