Окупантів у Сумській області стане більше, РФ вигадала хитрий план - Снєгирьов

Воїни КНДР фактично займуть місце росіян у Курській області.

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РФ перекидатиме угруповання з Курщини / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ

Головне із заяви аналітика:

КНДР відправить в РФ 25 тисяч військових

Це угруповання Росія, ймовірно, перекине на Курщину

Цими діями окупанти вирішать кілька питань одночасно

Північна Корея відправить до Росії для участі у війні проти України своїх військовослужбовців. Йдеться про 25 тисяч північних корейців. Про це в коментарі Главреду розповів військовий аналітик, співзасновник громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

"25 тисяч - це серйозне угруповання військ, враховуючи, що в Курській області залишається до 11 тисяч північних корейців. Тобто загальна чисельність військ КНДР, які братимуть участь у війні проти України, вже становитиме понад 30 тисяч", - наголосив він. відео дня

За його словами, перекидаючи таке угруповання військ КНДР на Курщину, Росія вирішуватиме кілька питань одночасно.

"Перше - це вивільнення оперативних резервів із числа оперативно-тактичних угруповань Суджа і Бєлгород, які наразі завдяки діям Сил оборони України в Теткинському і Глушківському районах Курської області фактично заблоковані. І заблоковані там щонайменше 50 тисяч російських військових", - розповів експерт.

Він додав, що воїни КНДР фактично займуть місце росіян у Курській області і, таким чином, дадуть змогу російському командуванню перекинути на лінію бойового зіткнення в Сумську і Харківську області додаткові підрозділи.

Снєгирьов додав, що війська КНДР братимуть безпосередню участь у бойових діях на Курщині проти підрозділів Сил оборони України.

"Наразі ми контролюємо на Курщині близько 90 кв км, і це Глушковський і Теткінський райони. Причому в Теткінському районі є загроза оперативного оточення російського угруповання - 56-го парашутно-десантного полку, і це визнають навіть самі росіяни", - підсумував він.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Військові КНДР - що відомо

Як повідомляв Главред, глава ГУР МО Кирило Буданов говорив, що найближчим часом у Росії суттєво зросте кількість громадян Північної Кореї, які приєднуватимуться до армії РФ у якості "добровольців", а не у складі окремих підрозділів, як це раніше відбувалося на Курщині.

Видання Sky News писало, що для нового наступу, який планується у липні, або серпні, росіяни можуть задіяти велику кількість північнокорейських військових.

Водночас, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що якщо Північна Корея направить свої війська на територію України для допомоги Росії, це буде суттєвим "переломом" на полі бою.

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Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа". Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

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