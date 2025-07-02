Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на картинках з пакувальницею грибів за 23 с

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.
Ви готові до нового випробування? Уважно подивіться на дві картинки жінки, яка упаковує гриби. На перший погляд вони можуть здатися однаковими, але якщо ви уважно подивитеся, то виявите, що на зображенні заховано 3 відмінності. Чи зможете ви знайти ці відмінності за 23 секунди?
Ваше завдання: знайдіть усі три відмінності, перш ніж закінчиться час! Відмінності можуть бути де завгодно, наприклад, у кольорі, формі або навіть у розміщенні найменших предметів. Будьте пильні, зосереджені та не випускайте нічого з уваги.
Вам вдалося знайти всі три відмінності?
Вітаємо тих, хто це зробив: у вас чудові навички спостереження.
Ті, хто не зміг знайти їх, можуть перевірити рішення нижче.
Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.
Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.
А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.
Інші ребуси:
- Незвичайний ребус для надрозумів: знайдіть заховане перо за 9 секунд
- Тест на уважність: знайдіть медузу серед пластикових пакетів за 9 секунд
- Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинках більярдиста за 23 секунди
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