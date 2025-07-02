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Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на картинках з пакувальницею грибів за 23 с

Віталій Кірсанов
2 липня 2025, 17:50
38
Головоломки підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
головоломка / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

Ви готові до нового випробування? Уважно подивіться на дві картинки жінки, яка упаковує гриби. На перший погляд вони можуть здатися однаковими, але якщо ви уважно подивитеся, то виявите, що на зображенні заховано 3 відмінності. Чи зможете ви знайти ці відмінності за 23 секунди?

Ваше завдання: знайдіть усі три відмінності, перш ніж закінчиться час! Відмінності можуть бути де завгодно, наприклад, у кольорі, формі або навіть у розміщенні найменших предметів. Будьте пильні, зосереджені та не випускайте нічого з уваги.

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головоломка
головоломка / Фото: Jagranjosh

Вам вдалося знайти всі три відмінності?

Вітаємо тих, хто це зробив: у вас чудові навички спостереження.

Ті, хто не зміг знайти їх, можуть перевірити рішення нижче.

головоломка
головоломка / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

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оптична ілюзія головоломки задача на логіку
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