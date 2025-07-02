Путін у розмові з Макроном відмовився від перемир'я: на Україну чекає два сценарії

Відмова Путіна від припинення вогню означатиме, що війна Росії проти України буде тривати і в 2026 році, зазначив Коваленко.

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Скільки ще триватиме війна Росії проти України / Колаж Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Про що йдеться у матеріалі:

Путін під час переговорів з Макроном відмовився від припинення вогню

Надалі для України є два варіанти розвитку подій

Війна буде тривати до кінця цього року та в 2026 році

Президент Франції Еммануель Макрон після розмови з російським диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним зателефонував президенту України Зеленському та проінформував про деталі розмови з главою Кремля. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Президент Франції Еммануель Макрон та Володимир Путін вперше з 2022 року провели телефонну розмову, під час якої домовилися про координацію дій щодо Ірану.

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Крім того, за підсумками розмови, Макрон розповів Зеленському, що Путіна щодо завершення війни залишається незмінною — він досі не готовий до перемир’я.

Глава Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко, коментуючи відмову керівництва РФ від ідеї США про припинення вогню зазначив, що надалі залишається лише 2 варіанти розвитку подій.

"Варіанти далі прості - або Захід діє жорстко і вбереже Європу від вторгнення російсько-кндрівських військ у Балтію за 4-6 років та через силу зламає хребет Росії разом з нами. Або можна далі вдавати, що існує якась парасолька НАТО, яке технологічно вже починає відставати від сучасної війни", - вказує чиновник у дописі в Telegram.

Коваленко додав, що на жаль, бойові дії триватимуть як цього року, так і наступного.

"Така реальність", - резюмував він.

Переговори Путіна і Макрона - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Франції Еммануель Макрон провів першу за майже два роки телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, під час якої очільник Кремля знову озвучив пропагандистські наративи щодо України та висунув ультимативні умови припинення війни.

Після цієї розмови Макрон зателефонував президенту України Володимиру Зеленському, щоб обговорити зміст розмови з Путіним.

Крім того, французький лідер раніше висловив переконання, що президент США Дональд Трамп не залишить без відповіді дії російського керівництва, зокрема відмову Путіна від припинення бойових дій.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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