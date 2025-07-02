По 500 'Шахедів' щоночі: Буданов сказав, чи зможе РФ запускати стільки дронів

Начальник ГУР повідомив, що окупанти активно удосконалюють свої ударні дрони.

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Буданов відповів, чи може Росія щодня запускати по 500 "Шахедів" / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Основне:

Для РФ застосовувати по 400-500 "Шахедів" щодня нереально

Ворог продовжує вдосконалювати ударні дрони

Країна-агресор Росія регулярно оптимізовує та покращує свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед". Втім загарбники технічно не можуть щодня запускати по Україні 400–500 ударних дронів. Про це сказав начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у коментарі Новини.LIVE.

Так, відповідаючи на запитання, чи можна очікувати що скоро РФ зможе запускати по 400-500 "Шахедів" щодня, він підкреслив: "Кожного дня по 400-500 - нереально це робити. Періодично робити, вважаю, така змога у них є. До 500 ударних БпЛА вони реально можуть запускати в єдиному пуску".

відео дня

Shahed / Інфографіка: Главред

Буданов у коментарі журналістам під час заходу із нагородження учасників проєкту Magur підтвердив, що російські окупанти активно модернізують свої ударні БпЛА.

Зокрема, ворог встановлює антени CRP, що ускладнює виявлення дрона. Також загарбники перейшли на шестиканальний режим, який дозволяє одночасно використовувати кілька каналів управління чи зв’язку для підвищення ефективності атаки.

Дивіться відео, у якому Буданов сказав, що РФ не може використовувати по 400-500 "Шахедів" щодня:

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як писав Главред, у ніч на середу, 2 липня, російська армія атакувала Україну "Шахедами". Близько третьої години ночі в Харкові прогриміли вибухи. В одному з районів міста виникла пожежа. Як виявилося, унаслідок обстрілу горіли бокси станції технічного обслуговування (СТО) в Новобаварському районі.

Днем раніше російські окупанти завдали чотири удари по Запоріжжю та Запорізькому району. Унаслідок атаки сталося загоряння на підприємстві. Також пошкоджено приватні будинки.

Нагадаємо, командир підрозділу розвідки Сухопутних військ ЗСУ Денис Ярославський заявив, що російська сторона суттєво збільшила кількість "Шахедів", якими атакує Україну. За даними розвідки, десь у вересні ворог вийде на потужності виробництва до 600-700 "Шахедів" на добу. Таким чином, за словами Ярославського, ворог зможе у вересні кожні два дні на Харків, на Київ чи інші міста запускати по 300-400 "Шахедів".

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Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

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