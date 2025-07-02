Україна повернула Росії тіла, передані під час репатріації: у чому причина

Українська сторона зобов'язана була передати РФ деякі тіла.

https://glavred.net/ukraine/ukraina-vernula-rossii-tela-peredannye-vo-vremya-repatriacii-v-chem-prichina-10678079.html Посилання скопійоване

Чиї тіла Росія передала Україні / Колаж: Главред, фото: t.me/Klymenko_MVS, facebook.com/koordshtab

Що повідомив Клименко:

Україна виявила після репатріації тіла російських окупантів

Ймовірно, РФ передала тіла окупантів щоб не виплачувати компенсацію їхнім родичам

Україна повернула країні-агресорці Росії декілька тіл, які були передані в рамках репатріації. Про це повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За його даними, експерти виявили два тіла, на яких збереглися особисті військові жетони ЗС РФ. В Україні було проведено необхідні перевірки та експертизи, після чого тіла повернули Росії.

відео дня

"Дотримуючись гумарітарних принципів та домовленостей щодо репатріації, українська сторона повернула ці два тіла російській стороні в рамках офіційної процедури", - йдеться у повідомленні.

Клименко зауважив, що наразі немає підтвердженнь того, що російська сторона сповістила рідних цих окупантів, що їхні тіла повернули в РФ. Тож в МВС вирішили оприлюднити номери жетонів, які були знайдені: АВ 846408 та АВ 449638.

"Звертаємося безпосердньо до родин російських військовослужбовців, які впізнали вказані вище номери військових жетонів і досі не отримали тіло свого близького. Перед передачею тіл ми відібрали ДНК-зразки. Якщо у вас є підстави вважати, що один із загиблих – ваш родич, ми радимо невідкладно звернутися до Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти (ICMP)", - додав міністр.

Причиною передачі Україні тіл російських військових, згідно з повідомленням, може бути те, що влада РФ намагається зменшити обсяги виплат компенсацій родинам загиблих. Тому російська сторона може приховувати факти репатріації тіл загиблих чи навіть утилізувати тіла.

"Нам не потрібні тіла російських військових. Україна і надалі буде проводити ретельні перевірки та експертизи і повертати тіла убитих росіян назад російській стороні", - підсумував Клименко.

Повернення тіл загиблих - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 16 червня Україна завершила репатріацію тіл загиблих воїнів, повернувши додому ще 1245 полеглих героїв у межах Стамбульських домовленостей.

Правоохоронці вже почали працювати із цими тілами і знаходять разом з ними досить дивні речі. Працівники поліції виявляють предмети, які вказують на приналежність тіл до військових армії РФ.

Раніше також виявилось, що разом з тілами українських військових росіяни передали тіла своїх окупантів. Це могло бути зроблено росіянами навмисно, щоб збільшити кількість переданих тіл та завантажити роботою наших експертів.

Читайте також:

Про персону: Ігор Клименко Ігор Володимирович Клименко - державний український діяч, міністр внутрішніх справ України з 7 лютого 2023 року (виконував обов'язки з 18 січня до 7 лютого), з 2019 до 2023 року - голова Національної поліції України, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред