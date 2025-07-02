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США призупинили постачання важливої зброї Києву: у Білому домі зробили заяву

Анна Ярославська
2 липня 2025, 09:13
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Штати побоюються, що їхні власні запаси виснажені.
Піт Гегсет, військова допомога США
Піт Гегсет призупинив військову допомогу Україні / Колаж: Главред, фото: defense.gov, скріншот

Ви дізнаєтеся:

  • Чому Пентагон призупинив допомогу Україні
  • Коли буде відновлено постачання

Міністр оборони США Піт Хегсет наказав призупинити відправлення партії ракет і боєприпасів в Україну на тлі занепокоєння з приводу запасів збройних сил США. У Білому домі підтвердили цю інформацію.

"Це рішення було ухвалено для того, щоб поставити інтереси Америки на перше місце після перевірки Міністерством оборони військової підтримки та допомоги нашої країни іншим країнам по всьому світу. Сила Збройних сил Сполучених Штатів залишається незаперечною - просто спитайте Іран", - цитує NBC прессекретаря Білого дому Анну Келлі.

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Зазначається, що Пентагон не відповів на запит про коментар.

Журналісти пишуть із посиланням на свої джерела, що Гегсет віддав розпорядження про призупинення допомоги за кілька тижнів після того, як опублікував меморандум із вимогою провести перевірку запасів боєприпасів США, що були виснажені після багатьох років постачань Сполученими Штатами зброї до України, а також майже двох років військових операцій на Близькому Сході, коли Сполучені Штати боролися з повстанцями-хуситами в Ємені та захищали Ізраїль і його союзників від Ірану.

За словами двох чиновників міністерства оборони і двох представників Конгресу, постачання боєприпасів та іншої зброї можуть призупинити до завершення оцінки. Якщо з'ясується, що боєприпасів не вистачає або вони потрібні в інших частинах світу, їхні поставки можуть затримати на ще більший термін.

Яку зброю не отримає Україна:

  • десятки перехоплювачів Patriot;
  • тисячі 155-мм осколково-фугасних гаубичних боєприпасів;
  • понад 100 ракет Hellfire;
  • понад 250 високоточних ракетних систем GMLRS;
  • десятки ракет класу "земля-повітря" Stinger, ракет класу "повітря-повітря" AIM і гранатометів.
помощь США, инфографика
Військова допомога США Україні / Інфографіка Главред ​

Військова допомога США Україні - останні новини

Як писав Главред, видання Politico з посиланням на джерела писало, що США тимчасово зупинили постачання деяких систем ППО і високоточної зброї для Збройних сил України.

Раніше глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати Америки виділятимуть менше коштів на допомогу Україні, тому що адміністрація президента Дональда Трампа "має інший погляд на цей конфлікт".

Раніше видання The Wall Street Journal писало про те, що Україна може відчути нестачу зброї на фронті вже влітку цього року. Але завдяки зусиллям колишнього президента США Джо Байдена американські поставки триватимуть до 2026 року.

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