Війська з КНДР можуть кинути на фронт: розкрито несподіваний прогноз

Підрозділи північнокорейських солдатів досить боєздатні, попередив Дмитро Снєгирьов.

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Війська КНДР можуть і далі допомагати РФ у війні з Україною / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, US Army (ілюстративне фото)

Важливе із заяв Снєгирьова:

Підрозділи північнокорейських солдатів досить боєздатні

Спецпідрозділи армії КНДР брали участь у локальних конфліктах

Військовий аналітик, співзасновник громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов прокоментував імовірність нової участі солдатів із КНДР у війні РФ проти України.

"Слід зазначити, що підрозділи північнокорейських солдатів досить боєздатні. До того ж це підрозділи штурмового корпусу - еліта військ КНДР, що має бойовий досвід", - підкреслив він у коментарі Главреду.

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Експерт зазначив, що армія КНДР не є зразком формувань зразка 50-х років.

"Спецпідрозділи армії КНДР брали участь у локальних конфліктах за межами КНДР: на Африканському континенті та в країнах Близького Сходу. До речі, ті самі тунелі ХАМАС і Хезболли були побудовані інженерами КНДР", - пояснив він.

/ Главред

Співрозмовник говорить про те, що військовослужбовці КНДР мотивовані і дуже ідейні. Крім того, вони прекрасно розуміють, що невиконання наказів може каратися кримінальним переслідуванням сімей, які залишилися на території КНДР.

"Найімовірніше, північнокорейські військовослужбовці виконуватимуть завдання автономно, тобто незалежно від російських підрозділів. Вони вже пройшли випробування в Курській області, зокрема в боях поблизу Плехового, коли їх у пішому порядку кинули на наші позиції без вогневого прикриття. Тобто вони прекрасно розуміють тактику ведення бою з урахуванням специфіки російсько-української війни", - додав Снєгирьов.

Участь військ КНДР у війні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ хоче піти в наступ із військами КНДР. Росіяни готуються до ще однієї спроби масштабного наступу, для цього їм потрібні додаткові сили.

Нагадаємо, Главред писав, що диктатор Кім Чен Ин вирішив відправити в країну-агресора Росію північнокорейських саперів і будівельників нібито для того, щоб відновлювати Курську область.

Раніше в Південній Кореї вже попереджали, що в липні або серпні Північна Корея може направити додаткові війська в Росію для участі у війні проти України в обмін на те, що Пхеньян, імовірно, отримує технічні консультації щодо запуску супутників і систем наведення ракет.

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Про персону: Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа". Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

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