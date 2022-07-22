Глава військової розвідки України прокоментував "ймовірний наступ" з Білорусі

Кирило Буданов / УНІАН , t.me/DIUkraine

Білорусь в тринадцятий раз продовжила військові навчання біля кордону України. Керівник української військової розвідки Кирило Буданов в ефірі телемарафону розповів, чи збираються ці навчання переходити в наступ або це вже певна стабільність на кордоні.

Буданов в черговий раз підкреслив, що не варто вірити "всякому мотлоху, який вкидається через ЗМІ".

"Це абсолютно стабільні дії, всі ми це відстежуємо. Не слід демонізувати ситуацію з Білоруссю і якось сильно остерігатися певних дій звідти. Це дуже відмінний приклад - Білорусь повинна була нас атакувати раз десь п'ять, напевно, за цей час. Якщо стежити за всім цим мотлохом, який вкидається через ЗМІ. Я вам ще раз кажу: нічого зараз там не буде", - підкреслив Буданов.

читайте також"Навіщо ображали владу в РФ?": Лукашенко підмазався до Путіна і звинуватив у всьому українців

Білорусь і війна в Україні

Зазначимо, Республіка Білорусь де-факто бере участь у повномасштабній війні Російської Федерації проти України з 24 лютого.

Зокрема, з території цієї країни в бік українських населених пунктів летять ракети і бомби, російські окупанти заходили в Київську та Чернігівську області, а білоруські аеродроми використовуються російською авіацією.

Нещодавно і сам Лукашенко зізнався, що роль Білорусі у війні "давно визначена". Він заявив, що в союзі Білорусі та Росії вже давно створена єдина армія.

Читайте також: