Власникам авто із США загрожують штрафи: за що доведеться викласти круглу суму

Ви дізнаєтесь:
- Чи можна їздити з червоними показчиками повороту
- Який штраф передбачено за неправильні покажчики повороту
В Україні є багато автомобілів, які привезені із США. Але вони мають одну спільну проблему, через яку можна отримати штраф – колір показчиків повороту. Про це пише Твоя машина.
Який штраф за поворотники
Зазначається, що американські автомобілі часто оснащуються червоними показчиками поворотів. Але в Україні з 2017 року діє стандарт, згідно з яким поворотники мають бути виключно жовтого кольору.
Червоні поворотними можуть привернути увагу поліції. Штраф за це порушення передбачений частиною 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Його розмір складає 510 гривень.
Як змінити колір поворотників в авто
Поміняти колір поворотників дуже просто. Для цього достатньо замінити лампочки або світлодіоди в корпусах на ті, що призначені для жовтого кольору.
Це швидка процедура, яка є досить бюджетною та позбавить вас від можливих штрафів.
Штрафи для водіїв - що відомо
Як повідомляв Главред, в Україні готуються суттєві зміни до правил дорожнього руху. Верховна Рада розглядає законопроєкт №12172, який передбачає посилення відповідальності за порушення ПДР на перехрестях і пішохідних переходах.
Також відомо, що після скасування обов’язкового техогляду для більшості легкових автомобілів в Україні поліція посилила контроль за технічним станом транспортних засобів безпосередньо на дорогах. Однією з несподіваних причин для штрафу стало зношене або прострочене запасне колесо.
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Що відомо про видання "Твоя машина"?
Український автомобільний ресурс "Твоя машина" – щоденне інтернет-видання для автолюбителів в Україні. Воно публікує автомобільні новини, статті з відео і фотографіями. Видання зачіпає найрізноманітніші теми на автомобільну тематику, йдеться в описі сайту.
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