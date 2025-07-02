Власникам авто із США загрожують штрафи: за що доведеться викласти круглу суму

Деякі автомобілі із США можуть привернути увагу поліції.

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Штрафи для власників авто з США / колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

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Чи можна їздити з червоними показчиками повороту

Який штраф передбачено за неправильні покажчики повороту

В Україні є багато автомобілів, які привезені із США. Але вони мають одну спільну проблему, через яку можна отримати штраф – колір показчиків повороту. Про це пише Твоя машина.

Який штраф за поворотники

Зазначається, що американські автомобілі часто оснащуються червоними показчиками поворотів. Але в Україні з 2017 року діє стандарт, згідно з яким поворотники мають бути виключно жовтого кольору.

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Червоні поворотними можуть привернути увагу поліції. Штраф за це порушення передбачений частиною 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Його розмір складає 510 гривень.

Як змінити колір поворотників в авто

Поміняти колір поворотників дуже просто. Для цього достатньо замінити лампочки або світлодіоди в корпусах на ті, що призначені для жовтого кольору.

Це швидка процедура, яка є досить бюджетною та позбавить вас від можливих штрафів.

Штрафи для водіїв - що відомо

Як повідомляв Главред, в Україні готуються суттєві зміни до правил дорожнього руху. Верховна Рада розглядає законопроєкт №12172, який передбачає посилення відповідальності за порушення ПДР на перехрестях і пішохідних переходах.

Також відомо, що після скасування обов’язкового техогляду для більшості легкових автомобілів в Україні поліція посилила контроль за технічним станом транспортних засобів безпосередньо на дорогах. Однією з несподіваних причин для штрафу стало зношене або прострочене запасне колесо.

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