Буданов оцінив спроби прориву РФ на фронті: що буде з літнім наступом

Очільник розвідки повідомив, як складається ситуація на лінії зіткнення.

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Буданов оцінив літній наступ РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 71 ОЄБр

Що сказав Буданов:

Ворог не починав літнього наступу

Армія РФ не робила паузи у бойових діях

Дніпру не загрожує нічого, окрім атак з повітря

Очільник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов заявив, що говорити про літній наступ країни-агресорки Росії не варто, адже кампанія РФ так і не припинялась.

Як він сказав Новини.LIVE, окупанти не робили паузи на фронті, тому мова йде про продовження бойових дій.

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"Все, що ви бачите - воно на поверхні. Зараз 21 сторіччя - час цифрових технологій, неможливого нічого приховати, в цьому є плюси й мінуси. Все, що ви бачите, те є", - наголосив він.

Буданов окремо прокоментував ситуацію у Дніпропетровській області. За його словами, там по контурах області, як мінімум з південно-східного напрямку, справді існує загроза і тривають запеклі бої.

Однак, якщо говорити про небезпеку для обласного центру - міста Дніпро, то її не існує. Єдине, що загрожує місцевим мешканцям - ракетно-дронові удари країни-агресорки.

Ситуація на фронті - останні новини

Раніше ЗМІ повідомляли, що російська армія стикається з численними проблемами, які унеможливлюють значні успіхи на фронті в Україні. Без додаткової мобілізації та допомоги з боку Північної Кореї окупанти навряд чи зможуть здійснити масштабні просування.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Напередодні, як писав Главред, стало відомо, що Північна Корея відправить до Росії для участі у війні проти України своїх військовослужбовців. Йдеться про 25 тисяч північних корейців.

Нагадаємо, військовий аналітик Дмитро Снєгирьов попереджав, що у межах нового літнього наступу російські війська прагнуть прорватися до адміністративного кордону Дніпропетровської області на Новопавлівському та Покровському напрямках.

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Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

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