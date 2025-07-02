Дуже важкий стан: Пугачовій у РФ заочно поставили діагноз

Аллі Пугачовій знову приписали важкий стан здоров'я.

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Алла Пугачова не з'являється в РФ/ колаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачова

Коротко:

Яку важку хворобу "привласнили" Пугачовій

Як вона відреагувала

У терористичній Росії всі сподіваються почути хоч якісь хороші новини про Аллу Пугачову, яка не підтримує військове і криваве вторгнення Росії в Україну.

Щоб хоч якось потішити своїх співгромадян, вони опитують кишенькових фахівців, щоб ті робили висновки про здоров'я співачки, ґрунтуючись на її фото. Не стало винятком і чергове вкидання російських ЗМІ.

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Пугачова зустрічається з друзями / фото: instagram.com, Лайма Вайкуле

Так, тепер Примадонні приписали важкий депресивний стан через неможливість відвідати її скріпну батьківщину. "Алла Пугачова, природно, теж відчуває зараз дуже важкий стан, який можна назвати в прямому сенсі депресією. Проблема посилюватиметься, тому що для неї зворотного шляху немає. Вона загнала себе в пастку", - заявив з надією Ланг.

Тим часом, прогнозам і мріям росіян, які планомірно знищують Україну, збутися не судилося. Пугачова прекрасно живе в іншій країні, спокійно мандрує світом і ростить разом зі своїм чоловіком Максимом Галкіним дітей.

Максим Галкін, Алла Пугачова, Ліза Галкіна, Гаррі Галкін / instagram.com/maxgalkinru

Очевидно також, що жінка не стала реагувати на чергову брехню пропагандистських ЗМІ.

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Раніше Главред розповідав, що після одного зі своїх виступів Максим Галкін публічно вступив у перепалку з прихильницею, яка вирішила висловити своє невдоволення.

На іншому концерті Максим Галкін переспівав відомий хіт Степана Гігііізізнався українською мовою, хто допомагає йому вдосконалювати його навички в солов'їній.

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Про персону: Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, авторка пісень, режисер-постановник, музичний продюсер, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю сім'єю. 18 вересня 2022 року у своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням занести її до списку "іноагентів". Її чоловіка Максима Галкіна вже внесла до цього списку російська влада через антивоєнну позицію.

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