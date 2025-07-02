США призупинили постачання зброї Україні: у Путіна зраділи

Пєсков переконаний, що таке рішення Штатів наблизить закінчення війни.

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У Кремлі відреагували на призупинення військової допомоги США для України / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

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США призупинили постачання важливого озброєння до України

У Москві підтримали рішення Америки

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков прокоментував інформацію про припинення постачання Україні деяких видів зброї США. Речник російського диктатора Володимира Путіна переконаний, що таке рішення Америки нібито наблизить закінчення війни. Його заяву наводять пропагандистські російські ЗМІ.

Пєсков, зокрема, нафантазував, що причиною рішення Сполучених Штатів призупинити постачання боєприпасів для України стали "порожні склади".

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"Наскільки ми розуміємо, причиною цього рішення були порожні склади, нестача цього озброєння на складах. У будь-якому випадку що менше зброї постачається Україні - тим ближче закінчення "спеціальної військової операції", - заявив Пєсков.

Також рупор Кремля висловився про потенційну нову зустріч російської та української делегацій. За його словами, РФ очікує, що незабаром терміни третього раунду переговорів будуть узгоджені.

"Це спільний процес", — додав Пєсков.

Скільки допомоги США передали Україні / Інфографіка: Главред

Призупинення допомоги Україні від США - що відомо

Як писав Главред, США тимчасово зупинили постачання деяких систем ППО і високоточної зброї для Збройних сил України.

Пізніше зʼясувалося, що міністр оборони США Піт Хегсет наказав призупинити відправлення партії ракет і боєприпасів в Україну на тлі занепокоєння з приводу запасів збройних сил США. У Білому домі підтвердили цю інформацію.

Водночас народний депутат та член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що Україна наразі не отримала офіційного підтвердження про зупинку поставок ракет для ППО та іншого озброєння зі США, однак такий сценарій розглядався заздалегідь, тому створено певний резерв потужностей.

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Хто такий Дмитро Пєсков? Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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