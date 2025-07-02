Кузю з "Універу" засудили до 12 років в'язниці з конфіскацією

Актора-путініста Гогунського засудили до в'язниці за підтримку війни.

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Путініст Гогунський засуджений до 12 років / Колаж Главред, фото РБК

Коротко:

У чому звинувачують путініста Гогунського

Яке покарання йому передбачено

Вінницький міський суд України заочно засудив до 12 років позбавлення волі актора-путініста, прихильника військового вторгнення РФ в Україну Віталія Гогунського, який зіграв Кузю в російському серіалі "Універ".

Як ідеться в рішенні суду, орган ухвалив визначити покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організацією та проведенням заходів політичного характеру, на строк 12 років.

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Гогунський у всій красі / Скриншот відео

Суд також засудив Гогунського до конфіскації всього майна і постановив стягнути з актора на користь України 380 доларів (15 902 гривні за поточним курсом Нацбанку України) "за витрати на проведену експертизу".

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Раніше підозру від СБУ отримав російський актор, який закликав до війни проти України Віталій Гогунський, який зіграв у російському серіалі "Універ" роль Кузі.

Нагадаємо, раніше Віталій Гогунський, видав на пропагандистському телеканалі "Россия 1" порцію маячні і вигадок про Революцію Гідності 2014 року.

За його словами, на Майдані мітингувальникам у чай підмішували наркотики, щоб нібито розлютити їх і надихнути на боротьбу.

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