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Чому 3 липня не можна шити і в'язати: яке церковне свято

Віталій Кірсанов
2 липня 2025, 13:51
92
3 липня не працювали в полі, не орали, не сіяли - вважалося, що земля має "відпочивати".
3 липня: яке церковне свято і що не можна робити
3 липня: яке церковне свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 3 липня
  • Що не можна робити 3 липня
  • Народні прикмети і традиції

У четвер, 3 липня, віряни святкують день пам'яті святого мученика Якинта. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 3 липня

За переказами, Якинт був учнем апостола Петра і служив у ранній Христовій Церкві. Він активно проповідував християнство, допомагав слабким і нужденним.

відео дня

Через свою віру був схоплений і підданий мучеництву під час гонінь на християн під час правління імператора Нерона або Доміціана (дані різняться в різних джерелах). Святий Якинт стійко переносив тортури і, відмовившись відректися від Христа, прийняв смерть за віру.

Що не можна робити 3 липня

Не можна прясти, шити, в'язати - бо "нитки можуть порвати нитку життя".

Не слід сваритися - усі грубі слова можуть повернутися до вас.

Цього дня не працювали в полі, не орали, не сіяли - вважалося, що земля має "відпочивати", а працювати слід із молитвою, якщо вже треба.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

  • день Якинта - спекотний і сонячний, то ще сорок днів буде спека;
  • вранці роса рясна - на гарну погоду і багатий урожай;
  • небо чисте і немає хмар - осінь буде суха і тепла;
  • грім 3 липня - до багатого врожаю горіхів, але дощів ще буде чимало;
  • жаби кумкають голосно - скоро буде дощ;
  • ластівки літають низько - на негоду.

У народі 3 липня носило назву Жнива. Наближався час жнив, і цього дня часто починали готувати серпи, коси, знаряддя для збирання врожаю.

Іменини 3 липня

Які завтра іменини: Анатолій, Антон, Василь, Георгій, Іван, Костянтин, Марк, Михайло, Олександр, Родіон, Фома.

Талісманом людини, народженої 3 липня, є берил. Міцний, хоч і крихкий мінерал, берил здавна вважався символом достатку: вірили, що він притягує до свого власника спроможність і життєве благополуччя.

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Реформа церковного календаря в Україні

Реформа церковного календаря в Україні - процес впровадження нового стилю, тобто григоріанського або новоюліанського календарів, замість старого стилю (юліанського календаря) українськими церквами. З початком російсько-української війни та після того, як 16 листопада 2017 року Різдво Христове 25 грудня за григоріанським календарем стало державним вихідним в Україні, питання щодо переходу українських релігійних організацій на григоріанський/новоюліанський календар активізується щороку з наближенням Різдва Христового.

Питання календарної реформи гостро постало після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року, адже, як стверджують деякі публіцисти та церковники, через використання старого стилю разом із Російською православною церквою Україна перебуває у сфері "русского мира". Як і предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, так і предстоятель УГКЦ верховний архієпископ Святослав, висловили підтримку щодо проведення календарної реформи в Україні, пише Вікіпедія.

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