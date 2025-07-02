Чому 3 липня не можна шити і в'язати: яке церковне свято

Ви дізнаєтеся:
- Яке церковне свято 3 липня
- Що не можна робити 3 липня
- Народні прикмети і традиції
У четвер, 3 липня, віряни святкують день пам'яті святого мученика Якинта. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 3 липня
За переказами, Якинт був учнем апостола Петра і служив у ранній Христовій Церкві. Він активно проповідував християнство, допомагав слабким і нужденним.
Через свою віру був схоплений і підданий мучеництву під час гонінь на християн під час правління імператора Нерона або Доміціана (дані різняться в різних джерелах). Святий Якинт стійко переносив тортури і, відмовившись відректися від Христа, прийняв смерть за віру.
Що не можна робити 3 липня
Не можна прясти, шити, в'язати - бо "нитки можуть порвати нитку життя".
Не слід сваритися - усі грубі слова можуть повернутися до вас.
Цього дня не працювали в полі, не орали, не сіяли - вважалося, що земля має "відпочивати", а працювати слід із молитвою, якщо вже треба.
Народні прикмети та традиції
Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:
- день Якинта - спекотний і сонячний, то ще сорок днів буде спека;
- вранці роса рясна - на гарну погоду і багатий урожай;
- небо чисте і немає хмар - осінь буде суха і тепла;
- грім 3 липня - до багатого врожаю горіхів, але дощів ще буде чимало;
- жаби кумкають голосно - скоро буде дощ;
- ластівки літають низько - на негоду.
У народі 3 липня носило назву Жнива. Наближався час жнив, і цього дня часто починали готувати серпи, коси, знаряддя для збирання врожаю.
Іменини 3 липня
Які завтра іменини: Анатолій, Антон, Василь, Георгій, Іван, Костянтин, Марк, Михайло, Олександр, Родіон, Фома.
Талісманом людини, народженої 3 липня, є берил. Міцний, хоч і крихкий мінерал, берил здавна вважався символом достатку: вірили, що він притягує до свого власника спроможність і життєве благополуччя.
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Реформа церковного календаря в Україні
Реформа церковного календаря в Україні - процес впровадження нового стилю, тобто григоріанського або новоюліанського календарів, замість старого стилю (юліанського календаря) українськими церквами. З початком російсько-української війни та після того, як 16 листопада 2017 року Різдво Христове 25 грудня за григоріанським календарем стало державним вихідним в Україні, питання щодо переходу українських релігійних організацій на григоріанський/новоюліанський календар активізується щороку з наближенням Різдва Христового.
Питання календарної реформи гостро постало після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року, адже, як стверджують деякі публіцисти та церковники, через використання старого стилю разом із Російською православною церквою Україна перебуває у сфері "русского мира". Як і предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, так і предстоятель УГКЦ верховний архієпископ Святослав, висловили підтримку щодо проведення календарної реформи в Україні, пише Вікіпедія.
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