Чому 3 липня не можна шити і в'язати: яке церковне свято

3 липня не працювали в полі, не орали, не сіяли - вважалося, що земля має "відпочивати".

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3 липня: яке церковне свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: pomisna.info

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Яке церковне свято 3 липня

Що не можна робити 3 липня

Народні прикмети і традиції

У четвер, 3 липня, віряни святкують день пам'яті святого мученика Якинта. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 3 липня

За переказами, Якинт був учнем апостола Петра і служив у ранній Христовій Церкві. Він активно проповідував християнство, допомагав слабким і нужденним.

відео дня

Через свою віру був схоплений і підданий мучеництву під час гонінь на християн під час правління імператора Нерона або Доміціана (дані різняться в різних джерелах). Святий Якинт стійко переносив тортури і, відмовившись відректися від Христа, прийняв смерть за віру.

Що не можна робити 3 липня

Не можна прясти, шити, в'язати - бо "нитки можуть порвати нитку життя".

Не слід сваритися - усі грубі слова можуть повернутися до вас.

Цього дня не працювали в полі, не орали, не сіяли - вважалося, що земля має "відпочивати", а працювати слід із молитвою, якщо вже треба.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

день Якинта - спекотний і сонячний, то ще сорок днів буде спека;

вранці роса рясна - на гарну погоду і багатий урожай;

небо чисте і немає хмар - осінь буде суха і тепла;

грім 3 липня - до багатого врожаю горіхів, але дощів ще буде чимало;

жаби кумкають голосно - скоро буде дощ;

ластівки літають низько - на негоду.

У народі 3 липня носило назву Жнива. Наближався час жнив, і цього дня часто починали готувати серпи, коси, знаряддя для збирання врожаю.

Іменини 3 липня

Які завтра іменини: Анатолій, Антон, Василь, Георгій, Іван, Костянтин, Марк, Михайло, Олександр, Родіон, Фома.

Талісманом людини, народженої 3 липня, є берил. Міцний, хоч і крихкий мінерал, берил здавна вважався символом достатку: вірили, що він притягує до свого власника спроможність і життєве благополуччя.

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