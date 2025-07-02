'Залишатися там не можна': людей терміново відселяють із однієї області

Головне із заяви експерта:
- Із 20 сіл на Дніпропетровщині відселяють людей
- У область вже долітають російські КАБи та дрони
- Лінія розмежування майже поруч
У Дніпропетровській області триває відселення місцевих жителів із сіл, які прилягають до лінії розмежування. Станом на сьогодні це орієнтовно 20 сіл. Про це повідомив ексспівробітник СБУ Іван Ступак у коментарі 24 Каналу.
"Російська влада, використовуючи FPV-дрони, артилерію, атакує будь-який об'єкт, який вважає за потрібне. Іноді з погляду розваги, в інших випадках – це військова складова. Тому цивільним залишатися там не можна", - наголосив він.відео дня
За його словами, у Новопавлівку прилітають російські КАБи. Вони можуть літати на відстань 80 – 90, за деякою інформацією, навіть до 100 кілометрів. Це означає, що у повітряному просторі Дніпропетровщини Росія так чи інакше присутня.
"Тому навіть якщо фізично російських військ на території Дніпропетровщини, на землі немає, то у повітряному просторі вони є. Ми повинні це враховувати. На жаль, ситуація складна", - сказав Ступак.
Експерт нагадав, що нещодавно до міста Дніпро вже прилетів російський реактивний снаряд. Тому є побоювання, що лінія розмежування майже поруч.
"Наразі передумов до паніки, напруги немає. Але повинні спостерігати, що відбувається", - підкреслив ексспівробітник СБУ.
Ситуація у Дніпропетровській області - що відомо
Як повідомляв Главред, Станом на 29 червня на території Дніпропетровщини з’явилася "сіра" зона. Але керівник ЦПД, лейтенант Андрій Коваленко заявив, що росіяни не прорвалися на Дніпропетровщину.
Прем’єр-міністр України повідомив, що ворог прагне вийти на кордони кількох українських областей — Запорізької, Дніпропетровської, Харківської, Сумської, а можливо й Чернігівської — щоб посилити свої переговорні позиції і змусити Україну до капітуляції, що є абсолютно неприйнятним.
Військовий аналітик Дмитро Снєгирьов заявив, що у межах нового літнього наступу російські війська прагнуть прорватися до адміністративного кордону Дніпропетровської області на Новопавлівському та Покровському напрямках.
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Хто такий Іван Ступак
Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.
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