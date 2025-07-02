2 000 гривень 'зверху': українці можуть отримати додаткову виплату на дітей

Грошову допомогу для дітей надають одноразово.

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Грошова допомога дітям / колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

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У Сумській області надають грошову допомогу для евакуйованих дітей

Сума виплати складає 2 тис. гривень

Для отримання коштів потрібно звернутися до Департаменту з питань соцполітики

Українці можуть отримати адресну грошову допомогу для евакуйованих дітей. Оформлення цієї виплати доступне для громадян у Сумській області. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Департаменту з питань соціальної політики Сумської ОДА.

Зазначається, що виплати надають в рамках дії комплексної програми підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 2025-2026 роки.

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Так, грошову допомогу надають одноразово та адресно одному з батьків, особам, які їх замінюють, або іншим законним представникам дітей.

"Допомога надається за рахунок коштів обласного бюджету у межах асигнувань та у розмірах, передбачених в обласному бюджеті Сумської області на 2025 рік на виконання програми", - йдеться у повідомленні.

На кожну евакуйовану дитину надаватимуть допомогу у розмірі 2 тис. гривень. Для того, щоб її отримати, громадяни мають особисто звернутися до Департаменту з питань соцполітики обласної держадміністрації або підрозділів райдержадміністрацій, сільських, селищних, міських рад з питань соцзахисту населення. Там потрібно:

написати заяву;

вказати реквізити рахунку в банку;

додати копії паспорта заявника;

копію ідентифікаційного коду;

копії документів з підтвердженням родинних зв'язків з дитиною;

копію довідки про перебування дитини на обліку внутрішньо переміщених осіб.

Грошова допомога - останні новини

Як повідомляв Главред, деякі українці, у яких є діти, у 2025 році можуть отримувати додаткову щомісячну виплату до 6,4 тисяч гривень. Допомога призначається в залежності від віку дитини.

Також відомо, що у Харківській області мешканці, які належать до вразливих категорій населення, можуть отримати допомогу еквівалентну 29 000 гривень для ведення особистого господарства.

Крім того, жителі п’яти українських областей, що перебувають поблизу зони бойових дій, можуть отримати фінансову підтримку від уряду Естонії. Програма триватиме три місяці.

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