Антициклон Bettina накриє Україну: у яких областях різко зміниться погода

У частині областей буде суха погода, в той час як деякі регіони накриють дощі з грозами.

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Антициклон Bettina накриє Україну/ фото: УНІАН

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Якою буде погода в Україні 2 липня

Де будуть дощі з грозами, а де буде сухо

Погода в Україні у середу, 2 липня, буде переважно з комфортною температурою повітря – очікується +24…+29 градусів.

Проте у деяких областях буде прохолодна погода. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

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"Поки Західну Європи кусає люта спека, Україна перебуватиме у комфортній температурі повітря, очікується у нас завтра +24…+29 градусів, лише на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині буде відчутно свіжіше, +19…+23 градуси", – зазначила вона.

Синоптикиня попередила, що антициклон Bettina зумовить переважно суху погоду на правобережжі, а на лівобережжі вплив циклону з північного сходу створить умови для локальних грозових дощів.

Вітер залишається рвучким. Напрямок – західний, північно-західний.

Погода в Україні 2 липня/ Facebook Діденко

Погода в Україні 2 липня/ meteoprog

Погода в Києві 2 липня

У Києві 2 липня без істотних опадів. Вітер північно-західний, із часом штормовими поривами. Температура повітря упродовж дня очікується близько +24 градусів.

"Надалі спека підсунеться ближче, літо прийме стандартну форму. Але з розмитими контурами, тобто, і не прохолодно, як зараз, і без цих паризьких +38 градусів", – додала Діденко.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, в Україні вдарить +35 градусів – стала відома дата сильної спеки в Україні. Спека майже по всій Україні буде упродовж кількох днів. Потім у більшості областей вона відступить, але в частині регіонів залишиться.

Також раніше повідомлялося, що "влупить" +5 і литимуть дощі – синоптики попереджають про негоду у декількох областях. За кілька днів Україну накриє сильна спека. Температура повітря підвищиться до +35 градусів.

Нагадаємо, синоптик назвав дату пекельної спеки в Україні. На Україну чекає аномально спекотний липень, розповів Главреду народний синоптик.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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