Антициклон Bettina накриє Україну: у яких областях різко зміниться погода

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні 2 липня
- Де будуть дощі з грозами, а де буде сухо
Погода в Україні у середу, 2 липня, буде переважно з комфортною температурою повітря – очікується +24…+29 градусів.
Проте у деяких областях буде прохолодна погода. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.
"Поки Західну Європи кусає люта спека, Україна перебуватиме у комфортній температурі повітря, очікується у нас завтра +24…+29 градусів, лише на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині буде відчутно свіжіше, +19…+23 градуси", – зазначила вона.
Синоптикиня попередила, що антициклон Bettina зумовить переважно суху погоду на правобережжі, а на лівобережжі вплив циклону з північного сходу створить умови для локальних грозових дощів.
Вітер залишається рвучким. Напрямок – західний, північно-західний.
Погода в Києві 2 липня
У Києві 2 липня без істотних опадів. Вітер північно-західний, із часом штормовими поривами. Температура повітря упродовж дня очікується близько +24 градусів.
"Надалі спека підсунеться ближче, літо прийме стандартну форму. Але з розмитими контурами, тобто, і не прохолодно, як зараз, і без цих паризьких +38 градусів", – додала Діденко.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, в Україні вдарить +35 градусів – стала відома дата сильної спеки в Україні. Спека майже по всій Україні буде упродовж кількох днів. Потім у більшості областей вона відступить, але в частині регіонів залишиться.
Також раніше повідомлялося, що "влупить" +5 і литимуть дощі – синоптики попереджають про негоду у декількох областях. За кілька днів Україну накриє сильна спека. Температура повітря підвищиться до +35 градусів.
Нагадаємо, синоптик назвав дату пекельної спеки в Україні. На Україну чекає аномально спекотний липень, розповів Главреду народний синоптик.
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Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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