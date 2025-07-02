Магнітна буря вгатила по Україні з новою силою: відома дата піку 'червоного' шторму

У перші дні липня 2025 року очікується підвищення геомагнітної активності.

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Магнітна буря полум'яного рівня збурила Україну / Фото: згенероване ШІ (ChatGPT)

Ви дізнаєтеся:

Якою буде магнітна буря 2 і 3 липня

Як магнітна буря впливає на людей

Якою є класифікація магнітних бур

У перші дні липня очікується підвищена сонячна активність. Магнітні бурі досягнуть червого рівня потужності і можуть вплинути на самопочуття людей. Про це свідчать дані Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

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За даними сайту Spaceweather, на Землю наближається новий викид корональної маси (СМЕ) — потужного потоку заряджених частинок із Сонця. За моделлю NASA, цей невеликий СМЕ досягне нашої планети пізно вранці 1 липня і, ймовірно, викличе геомагнітні бурі класу G1, що відповідає 5-бальному рівню за шкалою NOAA.

У вівторок, 1 липня, спостерігалася слабка геомагнітна активність із планетарним K-індексом 3,1 (зелений рівень). Така буря не має значного впливу на організм більшості людей, хоча деякі чутливі особи можуть відчути легке нездужання.

Однак, у середу, 2 липня, прогнозується посилення геомагнітної активності до K-індексу 5,3 (червоний рівень), що відповідає сильній магнітній бурі. У цей день можливе погіршення самопочуття: головний біль, апатія, скачки тиску, безсоння або дратівливість. Особливо уважними варто бути людям із серцево-судинними захворюваннями.

У четвер, 3 липня, активність дещо знизиться, але все ще залишатиметься на високому рівні — у "червоній" зоні. Це означає помірно сильну бурю, яка може викликати ті ж симптоми, що і напередодні, але з меншим впливом.

Прогноз магнітних бур / Фото: скріншот meteoagent.com

Варто зазначити, що раніше вчені прогнозували завершення магнітного шторму ще 30 червня, але в той самий день буря несподівано посилилася до 6 балів. Фахівці пояснюють це нестабільністю сонячної активності, яка може змінюватися буквально кожні 10 хвилин. Тож навіть якщо вранці спостерігається відносний спокій, це не гарантує відсутність магнітних збурень протягом дня.

Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Що таке магнітна буря і чому це важливо

Магнітна буря — це геофізичне явище, спричинене викидом заряджених частинок під час спалахів на Сонці. Коли ці частинки досягають магнітосфери Землі, вони викликають збурення в геомагнітному полі планети. Рівень бурі вимірюється K-індексом — шкалою від 0 до 9:

1–4 — слабкі (майже не відчуваються)

5 і вище — сильні (можуть впливати на самопочуття та техніку)

Під час магнітних бур можуть виникати збої в роботі GPS, мобільного зв’язку, супутникових систем, а також спостерігатися північне сяйво.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у середу, 2 липня, в Україні очікується комфортна температура +24…+29°C, але на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та Полтавщині буде прохолодніше — +19…+23°C. Антициклон Bettina принесе суху погоду на правобережжі, а на лівобережжі можливі локальні грозові дощі.

Погода в Україні на початку липня різко зміниться — після прохолодного червня очікується сильна спека до +40 градусів. Народний синоптик Станіслав Щедрін прогнозує аномально спекотні та сухі перші два тижні липня.

Проте після 15 липня температура трохи впаде, з’являться дощі. Спека прийде з Північної Африки і накриє Україну разом із хвилею екстремальної спеки в Європі.

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Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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