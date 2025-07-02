Вітер вщухне, а температура підніметься до +38: коли Україну накриє сильна спека

Синоптикиня прогнозує мінливу погоду та попереджає про аномальну спеку в липні.

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Птуха сказала, коли в Україні припече до +38°C / Фото ua.depositphotos.com

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Коли Україну накриє сильна спека

У яких регіонах температура підніметься до +38 градусів

Перші дні липня в Україні будуть прохолодними. Однак, попереду на українців чекає сильна спека, яка накриє майже всю країну. Про це повідомила синоптикиня Наталія Птуха в інтерв'ю для NV.

За прогнозом синоптикині, антициклон найближчими днями принесе до України суху погоду без опадів. Втім, місцями на заході та півночі можливі короткочасні дощі з грозами.

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Протягом 3 липня повітря по всій території України прогріється до +26... +32°C.

Надалі спека лише посилюватиметься. Зокрема, 4 липня стане найспекотнішим днем тижня. Вночі термометри покажуть +16... +22°C, вдень повітря прогріється до +28...34°C.

"На півдні та на Закарпатті місцями може бути навіть +35°C. Можливо, навіть до +37°C подекуди", - розповіла синоптикиня.

Прогноз погоди 4 липня / фото: meteoprog

На вихідні, 5-6 липня, в Україну знову повернеться похолодання.

За словами Птухи, у суботу "пронесеться зі сходу на захід окремий атмосферний фронт. Він принесе короткочасні грозові дощі, а температура повітря зменшиться на кілька градусів.

Синоптикиня додала, що вже 6 та 7 липня до України знову повернеться суха та спекотна погода, подібна до тієї, що була 4 липня.

Наталія Птуха / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, народний синоптик Станіслав Щедрін розповів, що погода в Україні на початку липня різко зміниться. Після "холодного" червня слід очікувати пекельної спеки. За його даними, на Україну чекає +40 градусів уже з 4 липня.

Нещодавно Главред з посиланням на Український гідрометцентр писав, що липень 2025 року буде посушливим, а температура повітря буде вищою за норму.

Крім того, синоптикиня Наталія Діденко говорила, що два дні на початку липня температура повітря триматиметься на рівні до +33 градусів.

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Хто така Наталія Птуха Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі начальниця відділу взаємодії із ЗМІ УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.

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