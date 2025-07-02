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Війна вдарила бумерангом: росіяни виходять на вулиці із масштабними протестами

Марія Николишин
2 липня 2025, 12:33оновлено 2 липня, 13:26
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Через страйки в Росії ввели жорстку цензуру в медіа.
Війна вдарила бумерангом: росіяни виходять на вулиці із масштабними протестами
Страйки працівників в Росії / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • В Росії відбуваються страйки через невиплату зарплат
  • Масштаб невдоволення працівників намагаються приховати
  • В Кремлі бояться, що страйки почнуть відбуватись по всій території РФ

В країні-агресорі Росії обурені росіяни, які працюють на підприємствах, виходять на страйки. Про це повідомили в Службі зовнішньої розвідки України.

Зазначається, що на російських підприємствах дедалі частіше почали затримувати зарплати, відправляти працівників у позапланові відпустки, скорочувати персонал чи переводити працівників на 4-денний робочий тиждень.

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Так, нещодавно страйки відбулися на камчатському підприємстві "ЗапсибГазпром-Газификація", у Кемеровській області на шахті "Спиридоновская", а також на Челябінському електрометалургійному комбінаті.

"Криза на підприємствах сьогодні найяскравіше виражена у вугледобувній, будівельній, металургійній галузі та сільськогосподарському машинобудуванні", - йдеться у повідомленні.

В СЗРУ додали, що в Росії намагаються приховати масштаб невдоволення працівників через відключення інтернету, блокування соціальних мереж та жорстку цензуру в медіа.

"Росія побоюється, що поява проблем у медіа може призвести до каскадного ефекту страйків по всій території Росії", - зауважили у відомстві.

Крім того, в розвідці нагадали, що 69 % російської економіки зазнає стагнації і соратники Путіна тиснуть на Центробанк через зниження прибутків.

Протести в Росії - що відомо

Як повідомляв Главред, політичний та економічний експерт Тарас Загородній заявив, що в Росії зовсім інше ставлення до людей, яким платять за те, щоб вони воювали. Через це бунти солдатських матерів та інші спроби протестів проти війни, які траплялися в деяких регіонах Росії, зараз абсолютно зійшли нанівець.

Водночас, оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що сьогоднішні росіяни не вийдуть на вулиці без поштовху з боку впливової внутрішньої сили, передусім силової структури, адже реальної політичної опозиції в Росії фактично не існує.

Варто додати, що у січні в Курську відбувся мітинг біженців із прикордонних районів, постраждалих через бойові дії. Люди, які втратили свої домівки та майно, обурювались через відсутність обіцяного постійного житла, недостатню підтримку з боку влади.

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Про джерело: Служба зовнішньої розвідки

Служба зовнішньої розвідки України (СЗР) створена в 2004 році на базі Департаменту розвідки і розвідпідрозділів регіональних органів Служби безпеки України для здійснення розвідувальної діяльності в політичній, економічній, військово-технічній, науково-технологічній, інформаційній і екологічній сферах, участі у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю, тероризмом, забезпечення безпеки установ і громадян України за кордоном. Керівник СЗР входить до складу Ради національної безпеки і оборони України і підпорядковується безпосередньо Президентові України, пише Вікіпедія.

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