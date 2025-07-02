"Відкрити вогонь": ЗМІ показали запис наказу МО РФ на атаку азербайджанського лайнера

Журналісти не можуть підтвердити справжність пояснювальної записки капітана розрахунку російських сил ППО.

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Літак Embraer зазнав аварії наприкінці грудня 2024 року / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Коротко:

До ЗМІ потрапила пояснювальна записка капітана розрахунку ППО та аудіозапис

Журналісти не можуть підтвердити справжність отриманої інформації

Азербайджанські журналісти показали запис, який дає відповідь на питання, хто винен в авіакатастрофі в Актау 25 грудня 2024 року, унаслідок якої загинули 38 осіб.

Як пише Minval Politika, до редакції Minval.az надійшов анонімний лист із сенсаційними матеріалами про збитий на підльоті до Грозного літак AZAL Embraer E190.

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У листі міститься нібито пояснювальна записка капітана розрахунку протиповітряної оборони Дмитра Паладичука, який стверджує, що вогонь по літаку відкрили за наказом Міністерства оборони Росії.

Також видання отримало відео, аудіозаписи та подробиці про неналежний стан техніки.

"О 08 годині 13 хвилин 30 секунд я дав команду на ураження оператору. О 08 годині 13 хвилин 33 секунди ракета зійшла з наводної установки. О 08 годині 13 хвилин 47 секунд ЦВС БМ-72В6 видав повідомлення, що ціль пропущено. О 08 годині 13 хвилин 48 секунд я дав команду на повторний обстріл", - йдеться в листі.

Лист, який отримала редакція Minval.az / minval.az/news

Журналісти опублікували і фрагмент ймовірного аудіозапису, на якому чоловічий голос називає координати, що збігаються з даними з пояснювальної записки. Потім чоловічий голос говорить: "Вогонь! Вогонь, кажу!".

Після цього лунає вибух. Після слів про те, що ціль було пропущено, той самий чоловічий каже: "Повторно! Ще раз!".

Дивіться відео - Ймовірний аудіозапис наказу обстріляти літак AZAL Embraer E190:

Видання зазначає, що не може підтвердити справжність цього листа попри те, що він підкріплений підписом капітана.

"Однак сам факт його наявності, а також значущість цього документа як для слідства, що триває вже півроку, так і для суспільства, змушують нас опублікувати його. Тим паче що отримані дані можуть послужити корисною інформацією для компетентних органів Азербайджанської Республіки, які займаються розслідуванням обставин трагедії", - ідеться у повідомленні.

Катастрофа літака в Актау - головне

Як інформував Главред, вранці 25 грудня в Казахстані сталасяавіакатастрофа. Літак Embraer авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії", що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау в Казахстані. Унаслідок аварії загинули 38 осіб.

Згодом Азербайджан підтвердив збиття літака Росією. Парламент вимагає компенсацій від РФ. Окрім цього, Москва має попросити вибачення за скоєну трагедію.

Через деякий час Путін зателефонував Алієву, щоб вибачитися за "трагічний інцидент". Однак під час розмови лідер РФ не визнав відповідальності за збиття літака .

Водночас президент Азербайджану Алієв теж зробив заяву щодо катастрофи літака під Актау. Він звинуватив Росію в тому, що вони "хочуть зам'яти справу".

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