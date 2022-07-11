Загинуть чи влаштують бунт: у Білорусі розповіли, що буде з солдатами у випадку вторгнення

Що буде з білоруськими солдатами, якщо їх кинуть на війну / Коллаж depositphotos.com и t.me/modmilby

У випадку вторгнення Білорусі в Україну велика кількість ворожих солдат може не пережити бойові дії. Частина білорусів може потрапити в полон або піти зі зброєю проти офіцерів. Про це заявив засновник телеграм-каналу "Беларускі Гаюн" Антон Мотолько, повідомляє 24 канал.

Він переконаний, що вторгнення в Україну обернеться серйозним крахом для білоруської армії. Загалом він розглядає декілька сценаріїв.

Мотолько переконаний, що ЗСУ знищать частину білоруських військових і будуть боротися проти них до останнього. Він відмітив, що рівень підготовки українських воїнів значно кращий за підготовку білоруських.

Мотолько згадав, що востаннє білоруська армія воювала ще в Афганістані, тоді загинули десятки тисяч білорусів. Білоруська воєнна доктрина майже 30 років базувалась виключно на захисті території.

Також він переконаний, що частина білорусів не захоче воювати, а просто здасться в полон. При цьому не хочуть йти на війну не лише звичайні солдати, а й офіцери.

Третім варіантом може стати бунт. Білоруські воїни можуть повернутися зі зброєю до офіцерів, які будуть змушувати їх йти на передову.

"Я б не сказав, що білоруська армія завжди підтримувала Лукашенка, як би він не хотів це показати. Там є системи, є "дідівщина", є рівень підпорядкування. Але все-таки білоруські військові вважалися дещо відстороненими. Спочатку вони були щасливі, що Лукашенко не втягував їх у придушення протестів (у 2020 році – 24 канал)", – сказав Мотолько.

За його даними, до війни проти України можуть залучити сили спецоперацій - близько 2 тис. людей. Їх можуть використати як диверсійно-розвідувальні групи.

Частина росіян у білоруській військовій формі може влаштувати провокації на кордоні з Польщею та Литвою.

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Білорусь і війна в Україні

Зазначимо, Республіка Білорусь де-факто бере участь у повномасштабній війні Російської Федерації проти України з 24 лютого.

Зокрема, з території цієї країни в бік українських населених пунктів летять ракети і бомби, російські окупанти заходили в Київську та Чернігівську області, а білоруські аеродроми використовуються російською авіацією.

Нещодавно і сам Лукашенко зізнався, що роль Білорусі у війні "давно визначена". Він заявив, що в союзі Білорусі та Росії вже давно створена єдина армія.

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