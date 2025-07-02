Війська РФ 'засвітились' з триколором на Дніпропетровщині - в Генштабі зробили заяву

Генштаб спростував повідомлення про нібито захоплення росіянами Дачного на Дніпропетровщині, підрозділи ЗСУ продовжують стримувати ворога.

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Росіяни змогли прорватись до населеного пункту Дачне на Дніпропетровщині

В Генштабі заявили про знищення військових РФ, які сфотографувались з триколором у Дачному

Російські окупаційні війська кілька днів тому змогли прорватись до населеного пункту Дачне на Дніпропетровщині. Ворожі солдати встигли сфотографуватись з російським триколором, але після цього - були знищені. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що підрозділи Збройних Сил України продовжують успішно стримувати спроби російських окупантів прорватися через адміністративну межу між Донецькою та Дніпропетровською областями. Незважаючи на численні штурми невеликими піхотними групами та диверсійно-розвідувальними підрозділами, ворог не досягає своєї показової мети.

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"Кілька днів тому одна з невеликих розвідувальних груп противника змогла проникнути в межі населеного пункту Дачне, що на території Дніпропетровщини. Загарбники встигли сфотографуватися з російським триколором, однак це була остання їхня активність: українські воїни знищили окупантів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили в Генштабі, під час одного з наступних штурмів двом російським військовим вдалося вижити, вони були взяті в полон морськими піхотинцями ВМС ЗСУ, і тепер входять до обмінного фонду. Таким чином, заяви російської пропаганди про нібито створений плацдарм у Дніпропетровській області не відповідають дійсності.

"Дачне й надалі залишається під контролем Сил оборони України. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Зміцнюйте оборону України", - резюмували в Генштабі ЗСУ.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов зазначив, що немає підстав говорити про окремий "літній наступ" Росії, оскільки її військова кампанія триває безперервно — ворог не робив оперативної паузи і продовжує активні бойові дії.

Водночас, за даними аналітика та співзасновника ініціативи "Права справа" Дмитра Снєгирьова, Північна Корея готується відправити до Росії близько 25 тисяч військовослужбовців для участі у війні проти України.

Буданов також підкреслив, що на фронті вже почалася фаза загострення.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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