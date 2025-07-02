В Україні закінчуються запаси ракет ППО зі США: у Bild дізналися небезпечні терміни

Особливе занепокоєння викликає припинення поставок ракет PAC-3, які є ефективним засобом ППО.

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В Україні закінчуються запаси ракет / Вікіпедія, defense.gov

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Наприкінці літа може настати вкрай небезпечна ситуація

Білий дім призупинив постачання Україні низки важливих озброєнь

Україна має у своєму розпорядженні достатню кількість ракет для відбиття російських повітряних ударів лише до кінця літа, після чого може настати вкрай небезпечна ситуація.

Таку думку висловив німецький експерт з міжнародної політики, професор Мюнхенського університету Карло Масала, повідомляє Bild.

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За інформацією видання, Білий дім призупинив постачання Україні низки важливих озброєнь, включно з:

зенітні ракети PAC-3 Patriot;

155-мм артилерійські снаряди;

керовані боєприпаси GMLRS;

ракети Stinger;

AIM-7;

Hellfire.

Особливе занепокоєння викликає припинення поставок ракет PAC-3, оскільки саме вони наразі є єдиним ефективним засобом перехоплення російських балістичних ракет.

Також викликає тривогу дефіцит ракет GMLRS: без цих високоточних снарядів системи HIMARS втратять бойову ефективність і стануть майже марними.

/ Главред

Серйозного удару завдано і по повітряній обороні - зупинено постачання ракет AIM-7 для винищувачів F-16. За даними BILD, без них Україна позбавляється важливого інструменту протидії безпілотникам типу "Шахед", які регулярно атакують цивільну інфраструктуру.

Масала застеріг, що запаси цих ракет вичерпаються до кінця літа, після чого, за його словами, "виникне небезпечний дефіцит, якщо Європа не зробить термінових кроків для заповнення цієї прогалини".

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Раніше повідомлялося, що США раптово призупинили постачання низки критично важливих видів озброєння - зокрема ракет для ППО, систем Patriot, керованих боєприпасів і артилерії - через стурбованість зменшенням власних.

Як писав Главред, видання Politico з посиланням на джерела писало, що США тимчасово зупинили постачання деяких систем ППО і високоточної зброї для Збройних сил України.

Раніше видання The Wall Street Journal писало про те, що Україна може відчути брак зброї на фронті вже влітку цього року. Але завдяки зусиллям колишнього президента США Джо Байдена американські поставки триватимуть до 2026 року.

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Про джерело: Bild Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія. Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію. У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

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