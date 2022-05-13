УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Путін копіює Гітлера: історик розповів про схожість нацизму і рашизму

13 травня 2022, 01:30

Попри те, що сам Путін позиціює себе як головного антинациста, в його ідеології дуже багато запозичень з нацистської ідеології та практики.

Путін, Гітлер
Путін багато в чому наслідує Гітлера / колажу УНІАН, regnum.ru

Після того як Росія розв'язала криваву війну проти України господаря Кремля Володимира Путіна нерідко порівнюють з Адольфом Гітлером, а ідеологію, яка зараз процвітає в РФ - з фашизмом. Нардеп, історик, ексдиректор Українського інституту національної пам'яті, боєць ТРО Володимир В'ятрович вважає, що такі паралелі цілком доречні.

"Переконаний, що таке порівняння є абсолютно правильним, тому що попри те, що сам Путін позиціонує себе як головного антинациста, в його ідеології дуже багато запозичень з нацистської ідеології та практики", - сказав В'ятрович під час чату на Главреді.

За його словами, злочини геноциду - це нацистська практика.

"Різні заяви про неіснування українців - це запозичене з нацистської ідеології ставлення до євреїв, які, як вважали нацисти, мали бути знищені. По суті, те саме зараз намагається робити з українцями Володимир Путін", - пояснив історик.

За словами В'ятровича, побудова тоталітарної держави в Росії також абсолютно наслідує нацистські зразки.

"Навіть певні зовнішні елементи того, що робиться в Росії, наприклад виступ Путіна на стадіоні в Лужниках, є аналогією того, що робив Гітлер. Тому є всі підстави говорити про схожість і режимів, і персоналій", - додав історик.

читайте такожУ Росії осоромилися під час виступу Путіна на повному стадіоні в ЛужникахКрім того, за його словами, і Путін, і Гітлер обидва люблять апелювати до минулого, щоби обґрунтовувати свої рішення.

Ексдиректор Українського інституту національної пам'яті зазначив, що, говорячи про нинішню російську ідеологію, можна стверджувати, що це саме рашизм, а не нацизм чи фашизм.

"Тому що рашизм є комбінацією нацизму, фашизму і комунізму. Адже дії Путіна та РФ по відношенню до українців – це методи, запозичені з комуністичних часів: депортація тисяч людей, спроби конфіскації продуктів харчування (у Херсонській області такі випадки вже відомі), фізичне знищення політичних опонентів, масові знущання над цивільним населенням – усе це практика комуністичного режиму. Тому треба говорити про рашизм як про гібридну комбіновану ідеологію, приправлену російським месіанством та збоченим російським православ’ям. Думаю, історикам і політологам варто чіткіше окреслити цей термін і використовувати його як доказ того, шо саме ця ідеологія є основою для масових злочинів, які ми називаємо геноцидом", - резюмував Володимир В'ятрович.

Геноцид у Бучі

Після звільнення Київської області стало відомо про те, що російські військові ґвалтували і вбивали українців в окупованих населених пунктах.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили сотні мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні.

Окупанти також катували, ґвалтували та вбивали українських дітей.

читайте такожОкупанти 10 годин поспіль ґвалтували 11-річного хлопчика на очах у матері - ДенісоваДо слова, дружини та матері путінських солдатів підтримують їхні дії. Про це свідчать перехоплені телефонні розмови окупантів. Наприклад, дружина одного російського окупанта, який зараз знаходиться під Харковом, розповіла йому телефоном, що ненавидить вивезених в РФ дітей з України і була б рада, якби їх мучили і вбивали.

Інша росіянка прямим текстом радила своєму чоловікові, який бере участь у загарбницькій війні проти України, ґвалтувати українок.

Інші новини:

viber
новини Росії війна в Україні геноцид Володимир В'ятрович новини України
Реклама
Популярне
"Щоб залишити ця любов": Дантес розповів, що стало останньою краплею в шлюбі з Надею Дорофєєвою"Щоб залишити ця любов": Дантес розповів, що стало останньою краплею в шлюбі з Надею Дорофєєвою Україну атакують заморозки: синоптики назвали дати похолоданняУкраїну атакують заморозки: синоптики назвали дати похолодання Місячний посівний календар на травень 2022: найкращі дні для садово-городніх робітМісячний посівний календар на травень 2022: найкращі дні для садово-городніх робіт Блискуча жіноча стрижка 2022, що абсолютно невибаглива в укладанніБлискуча жіноча стрижка 2022, що абсолютно невибаглива в укладанні Верх цинізму: Повалій виконала перед росіянами "Пісню про рушник" українськоюВерх цинізму: Повалій виконала перед росіянами "Пісню про рушник" українською
Підтримайте Главред

Останні новини

02:30

Перемога не за горами? З'явився несподіваний прогноз щодо результату війни з РФ

02:00

Над Україною згущуються хмари: майже всю країну накриють проливні дощіВідео

01:30

"Сумна правда життя": Максим Галкін підтримав Андрія Данилко

01:30

Путін копіює Гітлера: історик розповів про схожість нацизму і рашизму

01:14

Фінансовий гороскоп на тиждень 16-22 травня: Овнам - кредити, Скорпіонам - сумнівний заробіток

Реклама
01:05

"Лакшері життя за татові гроші": дочка Фукса гуляє з "Міс Росія" в Дубаї

00:51

Прикмети на п'ятницю 13 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:26

Чому Путін не оголошує загальну мобілізацію: в розвідці назвали причини

00:15

Євробачення-2022: підсумки другого півфіналу - хто пройшов у фіналВідео

00:10

Євробачення 2022: стали відомі всі учасники фіналу і конкуренти УкраїниВідео

12 травня, четвер
23:59

У Харківській області буряти влаштували "нову Бучу"Відео

23:48

Співачка з РФ, якій заборонено в'їзд в Україну заявила, що все одно співатиме українські пісні

23:38

У Маріуполі рашисти знімають сюжети про те, як багато людей "рветься" на роботу в "ДНР"Відео

23:12

"У Путіна урвався терпець - добра ознака": експерт пояснив ситуацію

22:54

У Миколаєві пролунали потужні вибухи: перші подробиціВідео

22:54

У Києві в деяких районах немає світла: що сталося та кому саме не пощастилоВідео

22:45

Лоліта показала свою тяжкохвору дочку, яку вивезла з Києва, коли вторглася Росія

22:42

Милованов пояснив, чому Україні потрібно 5-8 мільярдів доларів допомоги на місяць

22:36

Учасники Євробачення-2022 потужно переспівали хіт Stefania групи Kalush OrchestraВідео

22:23

Кулеба різко відреагував на відправку Росією вкраденого зерна до Сирії

Реклама
22:06

Євробачення 2022: онлайн-трансляція другого півфіналуВідео

22:03

У Росії пригрозили Швеції та Фінляндії у разі вступу до НАТОВідео

21:56

"Відберемо підземні сховища": Путіну поставили "газовий ультиматум"Відео

21:38

Астролог назвала дату, коли Україна оголосить про перемогу у війніВідео

21:28

Стало відомо, який варіант визволення бійців "Азова" Ердоган пропонував російським окупантамВідео

21:19

"Скасувала всі концерти і не збирається вибачаться": представник Лободи озвучив позицію співачки

21:07

Позиція змінилася: у Росії передумали щодо вступу України до ЄС

21:03

"Корумповано. Бойкот шоу. Досить": на Євробаченні-2022 розгорівся неабиякий скандал

20:59

Під Києвом пронісся величезний смерч: з'явилося відео природного явищаВідео

20:49

Окупанти Чорнобаївку називають "чистилищем" для військових і кладовищем для техніки - СБУ

20:41

У Бучі російські окупанти залишили моторошний "подарунок" дитиніВідео

20:15

ЗСУ підбили біля Зміїного новітнє судно флоту РФ Всеволод БобровВідео

20:04

Прикмети на 14 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

20:00

Ірина Білик розповіла, що думає про колишнього чоловіка, який пішов у ЗСУ: "Коли дізналася, плакала"

19:49

Російські війська завдали потужного ракетного удару по ХортиціВідео

19:24

Рада ООН з прав людини схвалила резолюцію щодо злочинів РосіїВідео

19:24

На зло окупантам: на вулицях Херсона з'являються прапори УкраїниФотоВідео

19:23

Братські могили навколо Маріуполя продовжують зростати: нові свідчення злочинів росіян

19:21

Істерика Росії: чи здатен Путін розв'язати відкриту війну з НАТОПогляд

19:07

Анормальна спека і смерчі: синоптики розповіли, яким буде червень в УкраїніВідео

Реклама
18:58

Катерина Осадча стала співведучою Сніданку з 1+1 та розповіла про долю Світського життя після війниВідео

18:57

"СБУ збирає тіла жінок та дітей для імітації авіанальоту": Росія поширює жахливі фейки

18:41

Заборона РПЦ в Україні: в Онуфрія заговорили про "беззаконня на релігійному ґрунті"Відео

18:39

Це неймовірно красиво: переможець Євробачення-2009 зіграв пісню Kalush Orchestra на скрипціВідео

18:25

Росія 13 травня відрубає постачання газу до Фінляндії - ЗМІ

18:00

Ведемо переговори про евакуацію 38 тяжкопоранених солдатів з "Азовсталі" - ВерещукВідео

17:57

Нові "прильоти" по Полтавщині: РФ завдала потужного ракетного ударуВідео

17:54

Залучите багато грошей і удачу: астрологи назвали вдалі і небезпечні дні для кожного знака зодіакуВідео

17:53

FootballHub розповів історію українського футболіста Костянтина Яцика

17:47

Тисячі тонн викраденого українського зерна помітили у Сирії: фото з супутника

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти