Путін копіює Гітлера: історик розповів про схожість нацизму і рашизму

Путін багато в чому наслідує Гітлера / колажу УНІАН, regnum.ru

Після того як Росія розв'язала криваву війну проти України господаря Кремля Володимира Путіна нерідко порівнюють з Адольфом Гітлером, а ідеологію, яка зараз процвітає в РФ - з фашизмом. Нардеп, історик, ексдиректор Українського інституту національної пам'яті, боєць ТРО Володимир В'ятрович вважає, що такі паралелі цілком доречні.

"Переконаний, що таке порівняння є абсолютно правильним, тому що попри те, що сам Путін позиціонує себе як головного антинациста, в його ідеології дуже багато запозичень з нацистської ідеології та практики", - сказав В'ятрович під час чату на Главреді.

За його словами, злочини геноциду - це нацистська практика.

"Різні заяви про неіснування українців - це запозичене з нацистської ідеології ставлення до євреїв, які, як вважали нацисти, мали бути знищені. По суті, те саме зараз намагається робити з українцями Володимир Путін", - пояснив історик.

За словами В'ятровича, побудова тоталітарної держави в Росії також абсолютно наслідує нацистські зразки.

"Навіть певні зовнішні елементи того, що робиться в Росії, наприклад виступ Путіна на стадіоні в Лужниках, є аналогією того, що робив Гітлер. Тому є всі підстави говорити про схожість і режимів, і персоналій", - додав історик.

читайте такожУ Росії осоромилися під час виступу Путіна на повному стадіоні в ЛужникахКрім того, за його словами, і Путін, і Гітлер обидва люблять апелювати до минулого, щоби обґрунтовувати свої рішення.

Ексдиректор Українського інституту національної пам'яті зазначив, що, говорячи про нинішню російську ідеологію, можна стверджувати, що це саме рашизм, а не нацизм чи фашизм.

"Тому що рашизм є комбінацією нацизму, фашизму і комунізму. Адже дії Путіна та РФ по відношенню до українців – це методи, запозичені з комуністичних часів: депортація тисяч людей, спроби конфіскації продуктів харчування (у Херсонській області такі випадки вже відомі), фізичне знищення політичних опонентів, масові знущання над цивільним населенням – усе це практика комуністичного режиму. Тому треба говорити про рашизм як про гібридну комбіновану ідеологію, приправлену російським месіанством та збоченим російським православ’ям. Думаю, історикам і політологам варто чіткіше окреслити цей термін і використовувати його як доказ того, шо саме ця ідеологія є основою для масових злочинів, які ми називаємо геноцидом", - резюмував Володимир В'ятрович.

Геноцид у Бучі

Після звільнення Київської області стало відомо про те, що російські військові ґвалтували і вбивали українців в окупованих населених пунктах.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили сотні мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні.

Окупанти також катували, ґвалтували та вбивали українських дітей.

читайте такожОкупанти 10 годин поспіль ґвалтували 11-річного хлопчика на очах у матері - ДенісоваДо слова, дружини та матері путінських солдатів підтримують їхні дії. Про це свідчать перехоплені телефонні розмови окупантів. Наприклад, дружина одного російського окупанта, який зараз знаходиться під Харковом, розповіла йому телефоном, що ненавидить вивезених в РФ дітей з України і була б рада, якби їх мучили і вбивали.

Інша росіянка прямим текстом радила своєму чоловікові, який бере участь у загарбницькій війні проти України, ґвалтувати українок.

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