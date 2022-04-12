УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Ґвалтуй та мені не кажи": дружина російського окупанта закликала чоловіка знущатися з українок

12 квітня 2022, 17:04

Росіянка прямим текстом каже своєму чоловікові, який бере участь у загарбницькій війні проти України, здійснювати сексуальне насильство щодо українок.

військові РФ, згвалтування
В Україні зафіксовано десятки випадків зґвалтувань, скоєних військовими РФ / Фото УНІАН

Дружини російських окупантів закликають своїх чоловіків ґвалтувати українських жінок. Про це свідчить телефонна розмова, яку перехопила Служба безпеки України.

Під час розмови росіянка прямим текстом каже своєму чоловікові, який бере участь у загарбницькій війні проти України, здійснювати сексуальне насильство щодо українок.

"Ти давай там, українських баб ґвалтуй та мені нічого не кажи. Зрозуміло?", - каже жінка своєму чоловікові-загарбнику.

Це шокуюче перехоплення СБУ відображає моральні цінності не лише окупантів, але й їхніх близьких і рідних, 80% яких зараз підтримують війну в Україні, зазначили у відомстві.

Як повідомляв Главред, Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що зґвалтування стало ще однією зброєю путінської армії проти мирного населення на тимчасово окупованих територіях. За її словами, з кожним днем війни в Україні фіксується все більше випадків сексуального насильства з боку загарбників.

Зокрема, в одному з сіл на Інгулецькому напрямку на Херсонщині окупанти зґвалтували 16-річну вагітну дівчину та 78-річну пенсіонерку.

У Київській області в селі Іванків російські окупанти зґвалтували сестер-підлітків у віці 15 і 16 років. Після цього дівчата в селищі знову стали стригтися, "щоби бути менш привабливими", тому що кремлівські війська витягували жінок за волосся з підвалів для знущань над ними.

У Херсоні російські окупанти упродовж 12 годин ґвалтували матір чотирьох дітей. На жінку в розмові з путінськими солдатами в магазині показав місцевий житель, сказавши, що "вона - бандерівка".

Інші новини по темі:

viber
війна в Україні зґвалтування війна Росії та України військові злочини Росії
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 10 квітня 2022: Левам - підказки долі, Скорпіонам - грошіГороскоп на сьогодні, 10 квітня 2022: Левам - підказки долі, Скорпіонам - гроші Гороскоп на сьогодні, 12 квітня 2022: Тільцям - важливі деталі, Стрільцям – борги, Водоліям - допомогаГороскоп на сьогодні, 12 квітня 2022: Тільцям - важливі деталі, Стрільцям – борги, Водоліям - допомога "Ланцюжок був і сумочка": дружина окупанта похвалилася награбованими сином в Україні "сувенірами""Ланцюжок був і сумочка": дружина окупанта похвалилася награбованими сином в Україні "сувенірами" Україну атакує сніг і злива: коли потеплішає і прийде справжня веснаУкраїну атакує сніг і злива: коли потеплішає і прийде справжня весна Прикмети на 9 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 9 квітня: що не можна робити і як не потрапити в біду
Підтримайте Главред

Останні новини

18:37

Росія боїться, що Україна дістане її на своїй же території

18:31

Завертай голоблі: Зеленський відмовився приймати в Києві проросійського президента ФРНВідео

18:28

"Голодранці винесли навіть труси": Ніна Матвієнко розповіла, як окупанти обчистили квартиру в БучіВідео

18:12

"Якщо Путін здохне - у Росії будуть хороші перспективи": Касьянов спрогнозував майбутнє РФВідео

17:59

Рашисти потрапили в пастку: ЗСУ спалили колону Кантемирівської дивізії та захопили парадний танкВідео

Реклама
17:51

Чому Путін розумний, але тупийПогляд

17:41

Були лояльніші, ніж росіяни: у Ворзелі воювала білоруська армія - дружина Поклада

17:34

Свіжі могили просто посеред села: на Київщині розповіли про звірства рашистівВідео

17:32

Путін шокував цинічною заявою про звірства і різанину окупантів у БучіВідео

17:26

У Зеленського жорстко відповіли Путіну, який цинічно виправдав війну в УкраїніВідео

17:18

Переговори з Україною в глухому куті, а різанина в Бучі - провокація: Путін видав нову порцію пропаганди

17:04

"Ґвалтуй та мені не кажи": дружина російського окупанта закликала чоловіка знущатися з українок

16:59

Путін виправдав війну в Україні та назвав терміни "спецоперації"Відео

16:57

"Роздягайся або тебе застрелю": українка розповіла, як окупанти її по-звірячому зґвалтувалиВідео

16:51

Як отримати глибокий сон в суворих умовах: лайфхаки від людини, яка навчила спати РоналдуВідео

16:50

Укравтодор вже очистив 200 км доріг у Київській, Чернігівській та Сумській областях

16:43

Надя Дорофєєва розповіла, про що мріє під час війниВідео

16:39

"Британська спецоперація": Лукашенко цинічно висловився про масові вбивства в БучіВідео

16:28

На зміну дощам і вітру прийде потепління, але ненадовго - прогноз погоди в Україні до кінця тижня

16:26

Тіла загиблих у Маріуполі окупанти спалюють у мобільних крематоріях - КириленкоВідео

Реклама
16:02

Росія відрепетирувала хімічну атаку, а тепер може вдарити по УкраїніПогляд

15:54

"Що ж ти, фраєр, здав назад": Потап прокоментував інтерв'ю Путіна на космодромі

15:44

Насильно вивезених українців окупанти переселяють до Сибіру і за Полярне коло - The IndependentВідео

15:37

"Бери все, що буде там": чоловік з РФ підмовляв сина окупанта красти снасті для риболовліВідео

15:23

Денис Казанський. Росіяни зізналися, навіщо зрівняли Маріуполь із землеюВідеоблоги

15:22

У НАТО розкрили "кривавий" сценарій нового удару РФ і назвали напрямкиВідео

15:19

Ідеальна глазур для паски на Великдень 2022: два супер простих рецепта за 5 хвилинВідео

15:12

"Молодці, так тримати!": Зеленський показав свою команду для боротьби з російською навалою

14:53

Велика колона російської військової техніки рухається в напрямку Донбасу - CNNВідео

14:50

Бекхем і його наречена відмовилися від весільних подарунків, щоб допомогти Україні

14:43

Бєдняков зробив російським жебракам-"визволителям" та їхнім дружинам вигідну пропозицію

14:40

Тука розповів, чи можна достукатися до одурманених пропагандою росіян

14:33

Путін може ліквідувати Лукашенка - військовий експертВідео

14:30

Прикмети на 13 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

13:52

Чи є арешт Суркова ознакою скорого "палацового перевороту" в РосіїПогляд

13:46

Розстріляли авто й переїхали танком: у Бучі окупанти вбили українця, який перевозив пораненихВідео

13:44

Україна вирахувала, який російський оккупант зґвалтував немовля - Зеленський

13:33

"Війна – шляхетна і неминуча": російський диктатор Путін вибухнув новою заявою в сторону УкраїниВідео

13:05

В Міноборони прокоментували використання окупантами хімічної зброї в МаріуполіВідео

13:04

"Світ не усвідомлює, що йде війна": Зеленський розкритикував ЄС через відсутність нафтового ембаргоВідео

Реклама
12:46

Спецслужби РФ планують підриви будинків, лікарень, шкіл у Росії, щоби звинуватити Україну - розвідка

12:42

Українці в масовому порядку продають долари: у Нацбанку прокоментували ситуацію

12:39

Сестра Корольової записала колискову українською мовою і показала кадри нападу РФ на УкраїнуВідео

12:37

Бізнес закликав не допустити неконтрольоване зростання цін на тютюнові вироби, - EBA

12:06

9 зґвалтованих окупантами українок завагітніли: стало відомо про нові звірства росіянВідео

12:05

Війна в Україні – коли настане мир: чат з Андрієм Ілларіоновим

11:54

В Україні хочуть заборонити російську музику і додати української

11:31

"5-зірковий готель по-російськи": окупанти на Миколаївщині жили в дуплі – фото

11:25

Юрій Дудь присвятив новий випуск війні в Україні та українським біженцямВідео

11:22

Містичне з'єднання планет 12 квітня 2022: як зміниться доля кожного знака Зодіаку на 13 роківВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти