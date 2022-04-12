"Ґвалтуй та мені не кажи": дружина російського окупанта закликала чоловіка знущатися з українок

В Україні зафіксовано десятки випадків зґвалтувань, скоєних військовими РФ / Фото УНІАН

Дружини російських окупантів закликають своїх чоловіків ґвалтувати українських жінок. Про це свідчить телефонна розмова, яку перехопила Служба безпеки України.

Під час розмови росіянка прямим текстом каже своєму чоловікові, який бере участь у загарбницькій війні проти України, здійснювати сексуальне насильство щодо українок.

"Ти давай там, українських баб ґвалтуй та мені нічого не кажи. Зрозуміло?", - каже жінка своєму чоловікові-загарбнику.

Це шокуюче перехоплення СБУ відображає моральні цінності не лише окупантів, але й їхніх близьких і рідних, 80% яких зараз підтримують війну в Україні, зазначили у відомстві.

Як повідомляв Главред, Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що зґвалтування стало ще однією зброєю путінської армії проти мирного населення на тимчасово окупованих територіях. За її словами, з кожним днем війни в Україні фіксується все більше випадків сексуального насильства з боку загарбників.

Зокрема, в одному з сіл на Інгулецькому напрямку на Херсонщині окупанти зґвалтували 16-річну вагітну дівчину та 78-річну пенсіонерку.

У Київській області в селі Іванків російські окупанти зґвалтували сестер-підлітків у віці 15 і 16 років. Після цього дівчата в селищі знову стали стригтися, "щоби бути менш привабливими", тому що кремлівські війська витягували жінок за волосся з підвалів для знущань над ними.

У Херсоні російські окупанти упродовж 12 годин ґвалтували матір чотирьох дітей. На жінку в розмові з путінськими солдатами в магазині показав місцевий житель, сказавши, що "вона - бандерівка".

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