'Основний наступ – у серпні-вересні': Світан назвав причину активізації окупантів на півдні

Експерт назвав основне завдання літньої воєнної кампанії РФ на півдні України. Нинішні операції окупантів переростуть у серйозніші дії в серпні-вересні.

https://glavred.net/front/osnovnoe-nastuplenie-v-avguste-sentyabre-svitan-nazval-prichinu-aktivizacii-vraga-na-yuge-10679768.html Посилання скопійоване

Світан назвав причину активізації окупантів на півдні/ колаж: Главред, фото: 128-а окрема гірничо-штурмова Закарпатська бригада, скрін з відео

Основні тези Світана:

Російська армія посилила наступ на Запорізькому напрямку

Основна проблема окупантів на півдні – вузький сухопутний коридор до Азовського моря

Основний наступ окупантів може бути у серпні-вересні

Російські окупанти активізували бойові дії на півдні нашої держави. Вперше з початку повномасштабного вторгнення загарбники намагаються наступати по всій лінії фронту на Запорізькому напрямку.

Головна проблема росіян, яку вони зараз намагаються вирішити такими діями – це розширити вузький сухопутний коридор до Азовського моря, який становить лише 80-100 кілометрів. З цією проблемою окупанти не могли впоратися уже кілька років. Таку думку висловив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, пише "24 канал".

відео дня

"Українська авіація, зокрема винищувачі F-16 з повним озброєнням, можуть перерізати цей коридор упродовж кількох тижнів, завдаючи інтенсивних авіаційних ударів. Однак Україна має бути забезпечена достатньою кількістю авіаційного озброєння", – сказав Світан.

Він зазначив, що захисникам України буде зручно працювати в бік Азовського моря завдяки вигідному розташуванню аеродромів. Світан наголошує, що загарбники чудово розуміють цю вразливість, адже за їхнім тилом на цій ділянці фронту розташоване Азовське море. Тому, як тільки з боку України почнеться серйозна авіаційна підготовка, ворожі сили одразу почнуть "сипатися".

"Саме тому окупанти і намагаються розширити сухопутний коридор, і це буде основним завданням їхньої літньої воєнної кампанії 2025 року", – припустив військовий експерт.

Світан прогнозує, що зараз противник проводить "формувальні операції", під час яких малими групами "промацує" українську оборону вздовж Запорізького та Донецького фронтів. За його словами, ці операції можуть перерости у серйозніші дії в серпні – вересні, коли підійдуть основні резерви росіян.

Водночас полковник ЗСУ в запасі вважає, що українські сили мають всі можливості утримати окупантів на Запорізькому напрямку.

Світан зазначає, що українські військові можуть утримати лінію фронту, якщо цей напрямок буде посилено, до українських наступальних операцій за підтримки авіації у 2026 році.

Ситуація на фронті в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, РФ наступає з трьох напрямків, ЗСУ тримають лінію під Вовчанськом. Окупанти атакували позиції ЗСУ поблизу Вовчанська та Зеленого, намагаючись прорвати українську оборону.

Також раніше повідомлялося, що армія РФ відклала плани щодо захоплення Сумщини через хитрий план ЗСУ. Для українських військових не став сюрпризом намір РФ атакувати Сумщину, тому окупантів очікували неприємності.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський повідомив, що українські сили відновили та утримують позиції в двох областях РФ. Головнокомандувач повідомив, як змінилася ситуація на фронті.

Читайте також:

Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред