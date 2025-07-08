Війська Росії перейшли держкордон на новому напрямку - де ситуація загострилась

Російські війська перетнули держкордон з Україною на північний схід від селища Великий Бурлук на Харківщині, ситуація загострюється, зазначили в ЗСУ.

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Російські війська перейшли держкордон на новому напрямку / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Міноборони РФ

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Росіяни активізували бойові дії на новій ділянці та перетнули держкордон

Просування ворога зупинено

Ситуація на Харківщині загострилась

На Харківщині російські війська активізували бойові дії в районі села Мілове та перетнули державний кордон на новій ділянці. Про це в ефірі телемарафону заявив речник оперативного тактичного угруповання "Харків" Павло Шамшин, передає Укрінформ.

За його словами, минулої доби піхотні підрозділи противника, перетнувши державний кордон, за підтримки артилерії та дронів атакували українські позиції на північний схід від селища Великий Бурлук. Противник намагався просунутися в бік села Амбарне, однак його наступ було зупинено.

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"Потім він (ворог - ред.) змінив напрям руху і рухався в напрямку села Хатнє, але також був там зупинений. Наразі Сили оборони України на тій ділянці обстановку стабілізували, подальшого просування ворожих військ там немає", - запевнив Шамшин.

На Харківщині фіксується помітне зростання інтенсивності штурмових дій з боку російських військ. За словами речника оперативно-тактичного угруповання "Харків" Павла Шамшина, ситуація залишається складною — лише за останню добу противник здійснив 19 штурмів українських позицій, а напередодні таких атак було 24, що значно перевищує середньодобовий рівень минулого місяця, коли їх було 5–7.

Найбільший тиск ворог чинить у районі Вовчанська. Окупанти намагаються витіснити українські сили з території агрегатного заводу, розташованого на північному березі річки Вовча.

"Вони атакують навіть уночі. ...Одна-дві людини в антитепловізійних пончо вперто щоночі намагаються проникнути на територію заводу. Очевидно, що їхнє командування ставить їм за мету десь там закріпитися. Вони проникають на територію заводу і ховаються в руїнах або підвалах, але все одно наша аеророзвідка знаходить такі схованки і, як правило, дуже часто вони стають для росіян братськими могилами", - зазначив Шамшин.

Він додав, що незважаючи на безуспішність штурмових дій військ РФ, ситуація ускладнюється через велику кількість ворожих розвідувальних та ударних дронів, що впливає на логістику в цьому районі.

Вовчанськ / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, що українським військам вдалося відновити позиції та утримати контроль над територіями у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей РФ.

Водночас на Сумському напрямку російські окупаційні сили не досягають поставлених цілей, їхні атаки виявилися малоефективними, заявив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

Російська армія також намагається просунутись у Донецькій області та прорватися в напрямку Дніпропетровщини. Втім, українські захисники зуміли сповільнити наступ ворога, зазначив старший лейтенант Сил оборони з позивним "Алекс".

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Про джерело: ОТУ "Харків" Оперативне-тактичне угруповання "Харків" (ОТУ "Харків") — об'єднання Сухопутних військ Збройних сил України. Входить до складу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Створене під час російського вторгнення в Україну у 2022 році. Частини угрупування брали участь у Харківському контрнаступі, пише Вікіпедія.

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