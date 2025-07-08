VİP-відпустка: хто з українських знаменитостей може дозволити собі відпочинок на яхті

Третє військове літо в самому розпалі. Таке ж спекотне, таке ж фруктове, таке ж довгоочікуване, але з постійною боротьбою і безсонними ночами.
Незважаючи на похмурі реалії та прогнози, українці продовжують працювати, мріяти, бачити в кафе і їздити у відпустку. Теж саме роблять і українські знаменитості. Частина з них просто вивезла своїх дітей у безпечні морські регіони, а частина вирушила жити своє краще життя.
Деякі українські селебріті вирішили також показати свій лакшері-відпочинок у своїх соціальних мережах.
Зазначимо, що оренда приватної яхти, як правило, стартує від 6-7 тисяч євро, залежно від курорту і класу яхти.
Санта Дімопулос
Почати варто, мабуть, з української танцівниці Санти Дімопулос, яка рідко висловлюється про війну з Україною, навіть якщо йдеться про глобальні обстріли і смерті українців.
Максимум від Дімопулос після чергової моторошної ночі - емодзі у вигляді розбитого сердечка.
До слова, танцівниця живе на постійній основі в Дубаї, але в літню пору часто викладає сторіз з європейських курортів, тусовочних літніх "точок" на кшталт Ібіци, Монте-Карло та інших.
Ну і яке ж лакшері життя світської "левиці" без ледь не головного атрибуту - яхти.
Катерина Сільченко
Дизайнерка Катерина Сільченко цього літа відпочиває в Італії, а саме на узбережжі Амальфі та острові Капрі. У своєму інстаграмі вона написала, що об'їздила Італію вздовж і впоперек, але ось конкретно цей регіон залишався осторонь.
"Я працюю з Італією понад 10 років. Проїхала тисячі кілометрів по всій країні. Але Капрі? Амальфійське узбережжя? Якось так і не було... до сих пір. Наступна зупинка - Milano Unica стартує сьогодні - культова виставка текстилю в Мілані.Таке враження, що нарешті починаю знаходити той work-life balance", - написала Сільченко.
І традиційне фото на яхті - обов'язковий атрибут ВІП-відпочинку.
Катерина Остапчук
Відчайдушно прагне стати "ВІП" і дружина українського телеведучого Володимира Остапчука Катерина. Вона нещодавно виїхала з сім'єю на відпочинок до Чорногорії. Сімейство орендувало віллу, взяло з собою няню і капці "Hermes".
Остапчук показала свою поїздку на яхті та себе на ній.
Яна Соломко
Мало хто пам'ятає таку собі зірку-співачку, яка прославилася завдяки участі в романтичному шоу "Холостяк" Яну Соломко. Але ще більше Соломко прославила її позиція щодо України. Соломко стала маловідомою співачкою в терористичній Росії і після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, залишилася виступати там і дякувати російським окупантам.
Ба більше, вона працювала з оскаженілим путіністом і зрадником України, продюсером Юрієм Бардашем.
Тепер Соломко виїхала з РФ, вийшла заміж за свого вікового турецького залицяльника і тепер їздить із ним світом, публікуючи примітивний контент на кшталт їжі, пляжів і келихів на тлі заходу сонця.
Тим часом, на думку Соломко, світ має знати про те, що в неї теж є можливість чиллити на яхті в турецькому Бодрумі.
На фото видно, як зрадниця відпочиває разом зі своїм чоловіком передпенсійного віку.
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