Любовний гіпноз для Рейчел Грін: у Дженніфер Еністон новий роман

Після двох невдалих шлюбів і десятка швидкоплинних захоплень Еністон, схоже, знайшла "того самого".

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Дженніфер Еністон особисте життя - з ким зараз зустрічається Еністон / ua.depositphotos.com

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Дженніфер Еністон спровокувала чутки про новий роман

Зірка вже почала знайомити обранця з друзями

Американська акторка Дженніфер Еністон змусила пресу знову з азартом обговорювати її особисте життя: зірці приписують роман із красунчиком-гіпнотерапевтом Джимом Кертісом. Джен давно стежить за чоловіком у соціальних мережах, і прислухається до порад чоловіка, який називає себе "гуру кохання" і трансформаційним коучем.

Схоже, приваблива зовнішність і спосіб мислення Кертіса пробудили в Еністон романтичні почуття. Як повідомляє Daily Mail, на День незалежності Америки пара разом відпочивала на яхті на Мальорці. Компанію їм склали близькі друзі Дженніфер - актор Джейсон Бейтман і його дружина Аманда Анка.

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Перш ніж познайомити нового бойфренда з близькими, Еністон уже потрапляла в поле зору папараці в компанії гіпнотерапевта - приблизно місяць тому їх помітили разом у розкішному готелі Ventana Big Sur у Північній Каліфорнії. Пара поки не коментує своїх стосунків.

Джим Кертіс - ймовірний бойфренд Дженніфер Еністон / instagram.com/jimcurtis1

Дженніфер Еністон двічі була одружена: з акторами Бредом Піттом (2000-2005) і Джастіном Теру (2015-2018). Також у акторки були романи з музикантом Адамом Дьюріцем, акторами Тейтом Донованом, Полом Раддом, Вінсом Воном, Джерардом Батлером та ін.

Дженніфер Еністон особисте життя - з ким зараз зустрічається Еністон / ua.depositphotos.com

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Про персону: Дженніфер Еністон Дженніфер Еністон - одна з найбільш високооплачуваних акторок Голлівуду, володарка "Еммі" (2002), "Золотого глобуса" (2003) і премій Гільдії кіноакторів (1996, 2020). Має зірку на голлівудській Алеї Слави. Найбільш відома завдяки серіалу "Друзі", де виконала роль Рейчел Грін. Зміцнили її популярність головні ролі в комедійних фільмах "Брюс Всемогутній", "Розлучення по-американськи", "Дружина напрокат", "Нестерпні боси" та ін. Була визнана журналами People, Cosmopolitan та Esquire найкрасивішою жінкою.

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