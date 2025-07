Путін переграв сам себе: несподіваний поворот у риториці Трампа щодо України

Коротко:

Останні заяви Дональда Трампа, у яких він висловлює невдоволення діями Путіна, свідчать про успіх України у формуванні у президента США правильного розуміння, хто винен у відсутності мирних домовленостей. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на думки українських депутатів.

Посилення російських ударів по тилових містах України змусило Трампа посилити підтримку Києва.

Народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко назвала це "сигналом політичних змін" у Вашингтоні, відзначивши заслугу як європейських союзників, так і посилення російських атак.

Сенатор Ліндсі Грем повідомив про майбутнє розгляд законопроекту щодо нових жорстких санкцій проти Росії.

Нардепка Галина Янченко підкреслила, що Україні вдалося переконати адміністрацію Трампа, що саме Москва, а не Київ, відповідальна за відсутність прогресу у мирних перемовинах.

Голова комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко додав, що Київ і надалі підтримує співпрацю з Трампом, попри увагу його адміністрації до інших регіонів.

"Тепер він (Трамп - ред) розуміє, що не може очікувати від Путіна серйозних переговорів. Швидкого припинення вогню не буде", – сказав Мережко.

Як раніше повідомляв Главред, Трамп заявив про відновлення постачання зброї Україні. У Пентагоні заявили про відновлення постачання зброї Україні після слів Дональда Трампа про необхідність допомоги Києву.

У Кремлі відреагували на заяву президента США Дональда Трампа, який пообіцяв надати Україні нові пакети військової допомоги.

Також раніше у WSJ зазначали, що Трамп пообіцяв Зеленському стільки зброї, скільки США зможуть дати. Рада національної безпеки США обговорить кроки в питанні продовження збройної підтримки України.

Про джерело: The New York Times

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.