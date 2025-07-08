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Путін переграв сам себе: несподіваний поворот у риториці Трампа щодо України

Руслан Іваненко
8 липня 2025, 21:55
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Дональд Трамп підкреслює необхідність збільшення постачання зброї Україні для захисту від агресії Росії.
Трамп, Путин
Посилення російських атак сприяє зміні політичної позиції Вашингтона / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Коротко:

  • Трамп висловлює невдоволення діями Путіна і посилює підтримку України
  • Сенатор Грем анонсує розгляд нового законопроекту про санкції проти Росії
  • Українські депутати переконали США, що саме Москва блокує мирні переговори

Останні заяви Дональда Трампа, у яких він висловлює невдоволення діями Путіна, свідчать про успіх України у формуванні у президента США правильного розуміння, хто винен у відсутності мирних домовленостей. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на думки українських депутатів.

Посилення російських ударів по тилових містах України змусило Трампа посилити підтримку Києва.

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"Ми збираємося надсилати більше зброї (Україні – ред.). Ми повинні. Вони повинні мати змогу захистити себе", – заявив Дональд Трамп.

Народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко назвала це "сигналом політичних змін" у Вашингтоні, відзначивши заслугу як європейських союзників, так і посилення російських атак.

Сенатор Ліндсі Грем повідомив про майбутнє розгляд законопроекту щодо нових жорстких санкцій проти Росії.

Нардепка Галина Янченко підкреслила, що Україні вдалося переконати адміністрацію Трампа, що саме Москва, а не Київ, відповідальна за відсутність прогресу у мирних перемовинах.

Голова комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко додав, що Київ і надалі підтримує співпрацю з Трампом, попри увагу його адміністрації до інших регіонів.

"Тепер він (Трамп - ред) розуміє, що не може очікувати від Путіна серйозних переговорів. Швидкого припинення вогню не буде", – сказав Мережко.

Військова допомога Україні від США – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Трамп заявив про відновлення постачання зброї Україні. У Пентагоні заявили про відновлення постачання зброї Україні після слів Дональда Трампа про необхідність допомоги Києву.

У Кремлі відреагували на заяву президента США Дональда Трампа, який пообіцяв надати Україні нові пакети військової допомоги.

Також раніше у WSJ зазначали, що Трамп пообіцяв Зеленському стільки зброї, скільки США зможуть дати. Рада національної безпеки США обговорить кроки в питанні продовження збройної підтримки України.

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Про джерело: The New York Times

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

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