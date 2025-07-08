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Україна "вдарила" по Китаю через підтримку Росії та звернулась до світу - що далі

Юрій Берендій
8 липня 2025, 16:39оновлено 8 липня, 17:47
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Україна запровадила санкції проти п’яти китайських компаній, які постачали комплектуючі для російських дронів, і закликає до посилення тиску на Пекін.
Україна 'вдарила' по Китаю через підтримку Росії та звернулась до світу - що далі
Жорстке рішення України проти Китаю / Колаж Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Україна ввела санкції проти китайських компаній
  • Україна працює з партнерами, щоб посилити обмеження проти Китаю

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про запровадження санкцій проти п’яти китайських компаній, що постачають комплектуючі для російських безпілотників. Указ глави держави №466/2025 оприлюднено на сайті Офісу президента України.

До санкційного списку потрапили 5 китайських компаній.

відео дня

За словами уповноваженого президента з питань санкційної політики Владислава Власюка, під час нічної атаки на Київ 4 липня в уламках збитих дронів Shahed були виявлені деталі китайського виробництва, передає УНІАН.

"Сьогодні щодо цих компаній-постачальників запроваджено санкції", - наголосив Власюк.

До санкційного списку потрапили китайські компанії, які у 2024–2025 роках постачали продукцію підсанкційним підприємствам Росії. Серед них — Ningbo BLIN Machinery Co., Ltd і Suzhou ECOD Precision Manufacturing, а також Shenzhen Jinduobang Technology Co., Ltd, Shenzhen Royo Technology Co., Ltd і Central Asia Silk Road International Trade (Tianjin) Co., Ltd.

"Україна працює з партнерами із санкційної коаліції для подальшого запровадження обмежень проти китайських виробників", - додав Власюк.

Запроваджені санкції передбачають блокування активів — тимчасову заборону на їх використання чи розпорядження, а також повне припинення торговельних операцій, транзиту ресурсів, польотів та перевезень через територію України.

Окрім того, передбачено заборону на виведення капіталу за межі країни, зупинення фінансових зобов’язань, припинення дії ліцензій, дозволів на користування надрами та заборону участі в приватизаційних процесах. Термін дії обмежень — десять років.

Україна 'вдарила' по Китаю через підтримку Росії та звернулась до світу - що далі
Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, однією з найсерйозніших загроз для України залишається постачання Росії китайських дронів, технічного обладнання та матеріалів. Про це заявив радник президента України з питань санкцій Владислав Власюк.

Під час бойових дій на сході країни українські сили взяли в полон ще одного громадянина Китаю. Як повідомляє Telegram-канал "Николаевский Ванёк", затриманий назвався Ван Гуанцзюнем, 34-річним мешканцем міста Сіньчжен у провінції Хенань. За його словами, він воював у складі 7-ї бригади.

У Держдепі США підтвердили, що стежать за повідомленнями про участь китайських громадян у бойових діях на боці РФ. Речниця відомства Теммі Брюс назвала цю інформацію "тривожною" та наголосила на значному впливі Пекіна на перебіг війни Росії проти України.

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Про персону: Владислав Власюк

Владислав Власюк - український адвокат, діючий радник голови Офісу президента України, ексгендиректор Директорату з прав людини Міністерства юстиції (2017-2019), обіймав керівні посади у Департаменті патрульної поліції (2015-2016), пише "Рух ЧЕСНО".

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