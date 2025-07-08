Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Трамп розніс Путіна і виступив із новими заявами про Україну

Андрій Ганчук
8 липня 2025, 19:22
116
Трамп заявив, що незадоволений Путіним.
Трамп, Путин
Трамп, Путін / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Глава Кремля Володимир Путін годує Білий дім маячнею. Звучить красиво, але беззмістовно. Питання нових санкцій США щодо агресора Росії розглядається серйозно. Про це заявив американський президент Дональд Трамп.

Під час брифінгу в Білому домі, який транслює FoxNews, політик зробив низку заяв про російсько-українську війну.

"Путін годує нас маячнею"

За словами Трампа, Путін говорить американцям дурниці - все це звучить красиво, але нічого не означає.

відео дня

"Хочете знати правду? Путін весь час годує нас маячнею. Усе це звучить красиво, але на ділі не має сенсу", - сказав американський президент.

"Війна в Україні повинна була йти 3-4 дні"

Трамп вважає, що українці вистояли у війні з російськими окупантами завдяки американській зброї.

"Війна в Україні повинна була тривати 3-4 дні, але українці мали дуже хорошу зброю", - каже глава Білого дому.

Новина доповнюється

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Дональд Трамп Володимир Путін війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Новий скандал на публіці: Макрони раптово осоромилися перед камерами

Новий скандал на публіці: Макрони раптово осоромилися перед камерами

19:42Світ
Трамп розніс Путіна і виступив із новими заявами про Україну

Трамп розніс Путіна і виступив із новими заявами про Україну

19:22Війна
У Зеленського зробили заяву про ліквідацію режиму Путіна

У Зеленського зробили заяву про ліквідацію режиму Путіна

19:08Війна
Реклама

Популярне

Більше
Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках дівчини за сніданком за 37 с

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках дівчини за сніданком за 37 с

Війська Росії перейшли держкордон на новому напрямку - де ситуація загострилась

Війська Росії перейшли держкордон на новому напрямку - де ситуація загострилась

Україну атакує грозовий циклон: синоптики назвали регіони, де лютуватиме негода

Україну атакує грозовий циклон: синоптики назвали регіони, де лютуватиме негода

Спека "вб’є" двигун авто дуже швидко, якщо забути про одну перевірку

Спека "вб’є" двигун авто дуже швидко, якщо забути про одну перевірку

Карта Deep State онлайн за 8 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 8 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

19:22

Трамп розніс Путіна і виступив із новими заявами про Україну

19:18

Загадка смаку: як борщ змінив свій вигляд і що приховують рецепти з давниниВідео

19:10

Протистояння Алієва та Путіна: як виглядає "війна проксі 2025"Погляд

19:08

У Зеленського зробили заяву про ліквідацію режиму Путіна

18:56

Небо затягнуло густим димом: в Ростові спалахнула гігантська пожежа після вибухівВідео

Завершення війни в Україні Путін не пов'язує з економікою РФ - АлексашенкоЗавершення війни в Україні Путін не пов'язує з економікою РФ - Алексашенко
18:55

Melovin мобілізувався: коли це сталося та чим займатиметься зірка

18:54

Не мають відношення до України: справжня батьківщина вареників здивує багатьохВідео

18:23

На кожну повернуту в бюджет країни гривню НАБУ витратило 12, – експерт запропонував розформувати неефективне НАБУ

18:17

Хрумти із задоволенням: швидкі ковбасні палички на сніданок від ЕктораВідео

Реклама
18:08

Медведєв розкрив справжнє ставлення Путіна до слів Трампа

18:03

Перехитрити кота зможе не кожен: є всього 5 секунд, щоб знайти хвостатого хитруна

17:57

На українських АЗС водіїв чекає неприємний сюрприз: що сталося

17:55

РФ б'є по ТЦК цілеспрямовано: в ЗСУ відверто сказали, що буде з мобілізацією

17:52

РФ збільшила кількість ударів по Україні - Сирський розкрив план дій у відповідь

17:50

Смачні та хрумкі огірочки: господиня поділилася чудовим рецептом малосольних огірківВідео

17:20

Чи можна прибирати могилу померлих до 40 днів: священник відповівВідео

17:19

Путін ухвалить рішення про припинення війни: економіст відповів коли

16:58

Без води та каструлі: як зварити кукурудзу за 3 хвилини

16:47

Долар і євро різко рвонули вгору: новий курс валют на 9 липня

16:39

Україна "вдарила" по Китаю через підтримку Росії та звернулась до світу - що далі

Реклама
16:20

VİP-відпустка: хто з українських знаменитостей може дозволити собі відпочинок на яхті

16:19

Постійні сварки та хвороби: що обов'язково потрібно викинути, щоб повернути благополуччя

16:00

Точно не згниє і не засохне: як зберегти часник до весни

15:55

Ціни суттєво впали: у магазинах подешевшали улюблені сезонні овочі українців

15:40

Вже все зроблено: економіст озвучив невтішний прогноз тиску санкціями на РФ

15:32

Війська Росії перейшли держкордон на новому напрямку - де ситуація загострилась

15:20

У Ольги Мартиновської новий роман: шеф показала свого обранця

15:20

Чистити більше не потрібно: копійчаний засіб надовго позбавить від пилуВідео

15:19

Таємниця тисячоліття розкрита: що ховало в собі зображення Вітрувіанської людини

15:14

РФ намагається прорватися на Дніпропетровщину, туди стягують значні сили – військовий

15:05

В Україні першокласникам нарахують по 5 000 грн: куди звертатися за грошима

15:00

Даша Астаф'єва вперше висловилася про своє таємне весілля

14:29

Чи існує лосось: шеф-кухар розповів неочікувану правду про популярну рибу

14:22

Зеленський повідомив послу України в США про її відставку - ЗМІ

14:07

Рідкісна монета дістанеться не кожному: в Україні з’явились нові гривні

14:04

У Кремлі почали скиглити після обіцянки Трампа відправити Україні більше зброї

13:49

Чому 9 липня не можна веселитися і розважатися: яке церковне свято

13:38

В Україні підскочили ціни на газ: скільки доведеться платити громадянам

13:24

Орбакайте поділилася трагедією: що сталося з близькою людиною

13:18

"Труднощі у трудних": наречений Лесі Нікітюк зізнався, чи подобається йому бути батьком

Реклама
13:16

На Україну чекає найспекотніший день літа: синоптик назвала дату

12:57

Пенсія 11 тисяч гривень: хто з українців може претендувати на виплати

12:29

Слово "кіт" побачать тільки справжні генії: загадку треба розгадати за 7 секунд

12:26

"Неприйнятно для всіх": президент Чехії дав похмурий прогноз щодо війни в Україні

12:25

Українські сили відновили та утримують позиції в двох областях РФ - Сирський

12:11

Українцям нараховують допомогу по-новому: хто отримає 4 500 гривень в липні

11:58

Зустріч Зеленського з Путіним: у МЗС Туреччини зробили важливу заяву

11:49

Гороскоп Таро на завтра 9 липня: Дівам - вершина, Стрільцям - порядок

11:26

"Чим їх озброювати?": чи нападе путінська армія на НАТО - експерт відповівВідео

11:23

Кіркорова розтоптали в Росії: що сталося

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийАні ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла Пугачова
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
ЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти