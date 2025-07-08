Трамп розніс Путіна і виступив із новими заявами про Україну

Трамп заявив, що незадоволений Путіним.

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Трамп, Путін / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Глава Кремля Володимир Путін годує Білий дім маячнею. Звучить красиво, але беззмістовно. Питання нових санкцій США щодо агресора Росії розглядається серйозно. Про це заявив американський президент Дональд Трамп.

Під час брифінгу в Білому домі, який транслює FoxNews, політик зробив низку заяв про російсько-українську війну.

"Путін годує нас маячнею"

За словами Трампа, Путін говорить американцям дурниці - все це звучить красиво, але нічого не означає.

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"Хочете знати правду? Путін весь час годує нас маячнею. Усе це звучить красиво, але на ділі не має сенсу", - сказав американський президент.

"Війна в Україні повинна була йти 3-4 дні"

Трамп вважає, що українці вистояли у війні з російськими окупантами завдяки американській зброї.

"Війна в Україні повинна була тривати 3-4 дні, але українці мали дуже хорошу зброю", - каже глава Білого дому.

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