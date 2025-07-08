"Шок і втрата": мама чотирьох Інна Мірошиченко розповіла про викидень

Дружина Тімура Мірошниченка зізналася, що допомогла усвідомити їй втрата дитини.

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Інна Мірошниченко діти - дружина Тімура Мірошниченка розповіла про втрату дитини / колаж: Главред, фото: instagram.com/_inna_mi_

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До появи первістка Інна Мірошниченко пережила завмерлу вагітність

Дружина Тімура Мірошниченка розповіла, як ця трагедія вплинула на її подальше життя

Українська юристка, блогерка та громадська діячка Інна Мірошниченко - мама чотирьох дітей: біологічних сина і доньки, та сина і доньки, "народжених серцем". Вона залюбки ділиться з аудиторією своїм досвідом виховання та життя в багатодітній родині.

Проте дуже рідко Інна торкається дуже болючої теми: їхнє з відомим телеведучим Тімуром Мірошниченком родинне гніздечко могло бути ще більшим - до появи на світ їхнього первістка, доньки Мії, Інна перенесла викидень. У бесіді з Раміною Есхакзай вона зазначила, що першу вагітність вона сприйняла неоднозначно, і "почала плакати так, ніби її життя закінчилося". Однак горе і спроби впоратися з втратою пізніше зміцнили її впевненість у тому, що вона точно хоче стати мамою.

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"У мене дуже неоднозначні почуття, відчуття й усвідомлення, які були після невдалої вагітності. Тому що насправді вона мені підсвітила те, що я дійсно хочу бути мамою. Весь цей час, поки я була в стані прийняття, що я вагітна, моє життя тепер зміниться, я все ж таки шукала, де мій материнський інстинкт. Коли вагітність завмерла, для мене це було шоком і втратою. Тоді я дійсно зрозуміла, що якщо я зараз так оплакую, то якась частина мене все ж таки хоче цю дитину", - згадує Інна Мірошниченко.

Інна Мірошниченко діти - дружина Тімура Мірошниченка розповіла про втрату дитини / Скриншот YouTube

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Про персону: Інна Мірошниченко Інна Мірошниченко - українська юристка та блогерка, дружина популярного ведучого і шоумена Тімура Мірошниченка. Разом пара виховує двох біологічних дітей - Мію та Марко, і двох прийомних - сина Марселя та доньку Ангеліну. Інна веде блог про життя багатодітної мами, підвищує обізнаність суспільства про особливості усиновлення дітей в Україні.

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