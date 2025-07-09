Виграла бій у тата: Slavia вперше розкрила ім'я новонародженого сина

Також Славія показала трепетні кадри з малюком.

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Slavia народила - як Славія назвала первістка / колаж: Главред, фото: instagram.com/slavia_official

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Близько місяця Славія сперечалася з чоловіком про те, як назвати сина

Артистка здобула перемогу, і дала дитині ім'я, яке подобалося саме їй

Місяць тому українська співачка Slavia (Ярослава Притула) вперше стала матір'ю. Вона народила сина від українського підприємця Андрія Павлюка.

Нещодавно щасливі батьки отримали свідоцтво про народження дитини. Тоді у своєму блозі в Instagram Славія зізналася, що близько місяця сперечалася про те, як же назвати сина. Співачці категорично не подобалося ім'я, яке обрав чоловік - він хотів назвати хлопчика Атласом. Зрештою він піддався на вмовляння зіркової дружини.

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"Нам сьогодні 1 місяць. Офіційно зареєстрований громадянин України Лев Андрійович, в житті просто Лео. Тато хотів назвати Атлас, мама — Лев. Думали весь місяць. Провели опитування в родині. В результаті тато піддався", - написала Slavia і опублікувала зворушливі кадри з малюком.

У коментарях шанувальники підтримали вибір артистки, та зазначили, що материнство їй дуже личить.

Slavia народила - як Славія назвала первістка / instagram.com/slavia_official

Slavia народила - як Славія назвала первістка / instagram.com/slavia_official

Slavia народила - як Славія назвала первістка / instagram.com/slavia_official

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Про персону: Slavia Slavia (справжнє ім'я - Ярослава Притула) - українська співачка, авторка пісень. Колишня солістка гурту Друзі, у якому виступала разом із Михайлом Dzidzio Хомою. Активно розвивати сольну кар'єру почала 2021 року - після розлучення з Дзідзьо.

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