Спільне виробництво зброї, яке зміцнює Україну: яка країна ЄС вже долучилася

Нове представництво відповідатиме за замовлення, технічні консультації та документацію для запуску виробничих ліній вже цього року.

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Excalibur Army відкриває представництво в Україні та запускає спільне виробництво артилерійських снарядів / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Коротко:

Чеська Excalibur Army відкрила представництво в Україні

Компанія запустить виробництво снарядів 155 мм і 105 мм

Локалізація виробництва становитиме до 80%

Чеська компанія Excalibur Army відкрила офіційне представництво в Україні, щоб налагодити спільне виробництво артилерійських снарядів у партнерстві з "Українською бронетехнікою". Про це повідомили у пресслужбі компанії.

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Excalibur Army, один із провідних постачальників озброєння для України, прагне сприяти виробництву боєприпасів калібру НАТО. Українське відділення компанії буде відповідальним за замовлення, технічні консультації та документацію.

Головним завданням нового представництва стане запуск спільного виробництва артилерійських снарядів калібрів 155 мм та 105 мм разом із "Українською бронетехнікою".

Очікується, що виробничі лінії запрацюють уже цього року, а локалізація процесу становитиме спочатку близько 50%, з перспективою збільшення до 80%. Це включатиме й виробництво вибухової частини снарядів.

Генеральний директор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас підкреслив:

"Підприємство готове виготовити понад 100 тисяч одиниць 155-мм снарядів і ще 50 тисяч – калібру 105 мм одразу після надходження державного замовлення. Окрім того, реалізація спільного проєкту створить нові робочі місця для українських фахівців".

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